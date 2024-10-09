Jakobs, G.Saray’ı seçti!

İsmail Jakobs'un sakatlığına rağmen Alanya maçında oynaması Senegal Milli Takımı yetkililerini çileden çıkarmıştı. Senegal cephesi, oyuncunun sakatlığı nedeniyle milli takımdan affını istediğini ancak buna rağmen G.Saray-Alanya maçında sahada olduğunun altını çizip bir açıklama ile tepki gösterdi. Ancak 25 yaşındaki sol bekin, bu karşılaşmada kendisinin oynamak istediği, sakatlığı olsa da durumun ciddi olmadığını söylerek sahaya çıktığı öğrenildi.