Jakobs herkesi solladı!

Sol bekte arayışlara devam eden G.Saray, Derrick Köhn yerine takviye için Şampiyonlar Ligi'nde lig bölümüne kalmayı bekliyor.
Devler Ligi'ne adım atılması durumunda ilk etapta 25 milyon Euro'luk gelir elde edecek olan sarı-kırmızılıların transfer için limiti de açılacak. Sol bek için Galatasaray'ın rotasındaki isim ise Monaco'dan İsmail Jakobs.
Everton'ın da teklif götürdüğü Jakobs, Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılıları tercih etti ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Monaco cephesi, 25 yaşındaki Senegalli sol bekin bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi. Satın alma opsiyonlu formül üzerinde duran Galatasaray, ilk planda 1 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkardı.
Monaco'nun Lyon'u 2-0 yendiği karşılaşmada performansı yakından takip edilen ve beğenilen İsmail Jakobs, futbol altyapısını Almanya'da aldı. Köln'de genç takımlarda yetişti...
EN UZUN BEK!
1.85 boyundaki Jakobs, Galatasaray'ın bek rotasyonundaki isimlerden (Köhn-1.80, Jelert-1.78, Dubois-1.78) daha uzun.