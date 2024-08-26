Jakobs herkesi solladı!

Sol bekte arayışlara devam edenDevler Ligi'ne adım atılması durumunda ilk etapta 25 milyon Euro'luk gelir elde edecek olan sarı-kırmızılıların transfer için limiti de açılacak.Everton'ın da teklif götürdüğü Jakobs, Şampiyonlar Ligi faktörüyle sarı-kırmızılıları tercih etti ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Monaco cephesi, 25 yaşındaki Senegalli sol bekin bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirledi.Monaco'nun Lyon'u 2-0 yendiği karşılaşmada performansı yakından takip edilen ve beğenilen İsmail Jakobs, futbol altyapısını Almanya'da aldı.1.85 boyundaki Jakobs, Galatasaray'ın bek rotasyonundaki isimlerden (Köhn-1.80, Jelert-1.78, Dubois-1.78) daha uzun.