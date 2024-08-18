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Giriş Tarihi: 18.8.2024

Jelert 11’e girdi!

Jelert 11’e girdi!
G.Saray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Konya deplasmanında çıktı. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerine girerken, sahada kaldığı oldukça kısa sürede sergilediği performansla beğeni topladı. Bir pozisyonda rakibe müdahalesi yerinde olan Jelert, 10 kez buluştuğu topla yüzde 88 pas isabeti sağlarken, bir şutunu da rakip engelledi. Teknik heyet, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu Young Boys sınavına da Jelert'i hazırlıyor. Başarılı sağ bek, Şampiyonlar Ligi play-off maçına ilk 11 çıkacak.
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Jelert 11’e girdi!
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