Jelert 11’e girdi!

G.Saray'ın Kopenhag'dan transfer ettiği Elias Jelert, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Konya deplasmanında çıktı. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu,sahada kaldığı oldukça kısa sürede sergilediği performansla beğeni topladı.Teknik heyet, Kaan Ayhan'ın cezalı olduğu Young Boys sınavına da Jelert'i hazırlıyor.