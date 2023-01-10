Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Jesus’a karşı hep üstün!
Giriş Tarihi: 10.1.2023

Jesus’a karşı hep üstün!

Jesus’a karşı hep üstün!
Kadıköy'de galibiyetin fitilini ateşleyen golü atan Sergio Oliveira, Jorge Jesus'un başının belalısı durumunda. Deneyimli oyuncu, Porto forması giyerken Jesus'un çalıştırdığı Benfica ve Sporting ile 11 kez karşı karşıya geldi. Oliveira'lı Porto, 5 kez sahadan galip ayılırken, 5 maç berabere sona erdi. Jesus'un başındaki takım Benfica ile Sporting sadece 1 kez gülebildi. Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 1 gol-1 asistle oynadı. Portekiz basını da Oliveira'nın performansının bir kez daha Jesus'u üzdüğünü sayfalarına taşıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları
Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
Son dakika haberi: Trabzonspor'a Alanya'da soğuk duş! Fırtına farklı kaybetti...
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar
Kağıthane’de silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı
Bitmiştir bu iş
Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Jesus’a karşı hep üstün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA