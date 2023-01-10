Jesus’a karşı hep üstün!

galibiyetin fitilini ateşleyen golü atan Sergio Oliveira, Jorge Jesus'un başının belalısı durumunda. Deneyimli oyuncu, Porto forması giyerken Jesus'un çalıştırdığı Benfica ve Sporting ilekarşı karşıya geldi.Jesus'un başındaki takım Benfica ile Sporting sadece 1 kez gülebildi. Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 1 gol-1 asistle oynadı. Portekiz basını da Oliveira'nın performansının bir kez daha Jesus'u üzdüğünü sayfalarına taşıdı.