‘Jesus’un muhatabı Futbol Federasyonu’

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor' açıklamasını yorumlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu sorunun muhatabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var, Türkiye Futbol Federasyonu var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur,yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığıifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar,incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapmasılazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus'un söylediğinin muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.
'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!' Galatasaray; F.Bahçe'nin dün akşam yaptığı art arda açıklamalara sert bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar şu ifadeleri kullandı: "Cuma akşamı Konya'da rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün (dün) rakibimizdenbir oyuncunun aynı müdahalesinekırmızı kart çıkmaması… Rashica'ya verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından yüzleri kızarmadantehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır! Ligikendileri için dizayn etmek isteyenlerecevabımızı SAHADA vereceğiz!"