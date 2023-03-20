‘Jesus’un muhatabı Futbol Federasyonu’

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor' açıklamasını yorumlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu sorunun muhatabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var, Türkiye Futbol Federasyonu var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var.Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Burada Türk futbolunun kurulları var.Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus'un söylediğinin muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.alatasaray; F.Bahçe'nin dün akşam yaptığı art arda açıklamalara sert bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar şu ifadeleri kullandı: "Cuma akşamı Konya'da rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi,Rashica'ya verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardındanson paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!