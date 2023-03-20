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Giriş Tarihi: 20.3.2023

‘Jesus’un muhatabı Futbol Federasyonu

‘Jesus’un muhatabı Futbol Federasyonu’
F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Türkiye'de maçlar sahada değil, masabaşında kazanılıyor' açıklamasını yorumlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bu sorunun muhatabı ben miyim? Öyle bir beyanda bulundu. Yetkili kurullarımız var, Türkiye Futbol Federasyonu var, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulları var. Herkes her şeyi söyleyebilir. Doğrudur, yanlıştır, bunu tartışmak yerine kullandığı ifadelerdeki ağırlık, Türk futbolu ile ilgili. Onun yorumunu biz yapacak değiliz. Burada Türk futbolunun kurulları var. Onlar baksınlar, incelesinler, ne gerekiyorsa onların yapması lazım. Kurullar, bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Jesus'un söylediğinin muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Onların dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!'
Galatasaray; F.Bahçe'nin dün akşam yaptığı art arda açıklamalara sert bir yanıt verdi. Sarı-kırmızılılar şu ifadeleri kullandı: "Cuma akşamı Konya'da rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün (dün) rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması… Rashica'ya verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır! Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"

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‘Jesus’un muhatabı Futbol Federasyonu’
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