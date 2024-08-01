Jokerler sahne alacak

Salı akşamı Süper Kupa için startını veren Galatasaray'da Beşiktaş derbisinde sahaya çıkacak ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Teknik direktör Okan Buruk, Parma ile oynanan ve 2-0 kaybedilen son hazırlık maçında denediği takımla devam edecek.Sağ bek Jelert takıma yeni katıldığı ve henüz oynama fırsatı bulamadığı için Kaan savunmanın sağında başlayacak. Orta saha takviyesi hâlâ sonuçlanmadı ve Torreira'nın partneri Berkan olacak.MusleraKaanNelssonAbdülkerimKöhnBerkanTorreiraZiyechMertensZahaİcardi