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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Juve’nin aklı Zaniolo’da

Juve’nin aklı Zaniolo’da
30 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında İtalya'da transfer iddiaları manşetleri süslüyor. İtalya Milli Takımı kadrosuna seçilen ve tüm basının odaklandığı isim olan 23 yaşındaki yıldız için bu kez Juventus nabız yokluyor. Son oynanan Fenerbahçe derbisindeki performansı sonrasında yeniden dikkatleri üzerine çeken İtalyan oyuncu, Juventus'un bir numaralı transfer hedefi. Chiesa'nın ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, Torino ekibinin serbest kalma bedelini ödeyerek Zaniolo'yu ülkesine geri döndüreceği kaydedildi.

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Juve’nin aklı Zaniolo’da
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