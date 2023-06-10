Juve’nin aklı Zaniolo’da

30 milyon Euro serbest kalma bedeli olan Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo hakkında İtalya'da transfer iddiaları manşetleri süslüyor. İtalya Milli Takımı kadrosuna seçilen ve tüm basının odaklandığı isim olan 23 yaşındaki yıldız için bu kez Juventus nabız yokluyor.Chiesa'nın ayrılma ihtimali her geçen gün artarken, Torino ekibinin serbest kalma bedelini ödeyerek Zaniolo'yu ülkesine geri döndüreceği kaydedildi.