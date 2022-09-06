Kaan Ayhan geliyor Victor Nelsson gidecek

Milli stoper için Sassuolo’yu büyük ölçüde ikna eden sarı-kırmızılı yöneticiler, devre arasında Victor Nelsson’a transferde kolaylık sözü verdi
Transfer döneminin sonunda Galatasaray beklenen yerli bombasını Kaan Ayhan'la patlattı. 27 yaşındaki stoper ile yıllık 1.6 milyon Euro maşa anlaşan sarı-kırmızılılar, milli savunmacının kulübü Sassuolo'yu da ikna etme noktasına geldi. 4 milyon Eurobonservis ödemeye hazır olanAslan, 5 milyon Euro isteyenİtalyanlar'ı indirime zorluyorve pazarlık süreci olumluilerliyor. Kaan Ayhan ısrarının perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor. Sevilla'ya transferigerçekleşmeyenNelsson'a ocakayında gerekenkolaylığın sağlanacağıkonusunda garanti verildiğiortaya çıktı.
DÜNYA KUPASI UMUDU
Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasındadaha iyi bir teklifin gelmesinekesin gözüyle bakıyor. Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı.
ÖZBEK'TEN PRİM SÖZÜ
Gaziantep FK galibiyetine çok sevinen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 90 dakikanın hemen ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları kutladı. İkili, takımın coşkulu tezahüratlarına eşlik ederken, futbolcuların prim isteğine Özbek olumlu yanıt verdi.
PERŞEMBEYE KADAR BİTECEK
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, hakem yönetiminden şikâyetçi oldu. "Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçtada hiç kimsenin ikinci sarı kartdemeyeceği bir karar ve sayamayacağımbir sürü şey... Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı. Bu işe artık dur diyeceğiz" ifadelerini kullanan Timur, bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve randevu alıp yineteker teker ileteceklerini vurguladı. Transferlerle ilgili de açıklama yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen seneden bu yana 52 milyon Euro'nun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba(yarın) ve perşembe günüülkemize gelmiş olacak."