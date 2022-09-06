Kaan Ayhan geliyor Victor Nelsson gidecek

Transfer döneminin sonunda Galatasaray beklenen yerli bombasını Kaan Ayhan'la patlattı. 27 yaşındaki stoper ile yıllık 1.6 milyon Euro maşa anlaşan sarı-kırmızılılar, milli savunmacının kulübü Sassuolo'yu da ikna etme noktasına geldi.Kaan Ayhan ısrarının perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor.Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperineNelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı.Gaziantep FK galibiyetine çok sevinen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 90 dakikanın hemen ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları kutladı. İkili, takımın coşkulu tezahüratlarına eşlik ederken, futbolcuların prim isteğine Özbek olumlu yanıt verdi.Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, hakem yönetiminden şikâyetçi oldu. "Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı.Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı. Bu işe artık dur diyeceğiz" ifadelerini kullanan Timur, bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını vevurguladı. Transferlerle ilgili de açıklama yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen seneden bu yana 52 milyon Euro'nun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız.