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Giriş Tarihi: 6.9.2022

Kaan Ayhan geliyor Victor Nelsson gidecek

MEHMET ÖZCAN
Kaan Ayhan geliyor Victor Nelsson gidecek

Milli stoper için Sassuolo’yu büyük ölçüde ikna eden sarı-kırmızılı yöneticiler, devre arasında Victor Nelsson’a transferde kolaylık sözü verdi

Transfer döneminin sonunda Galatasaray beklenen yerli bombasını Kaan Ayhan'la patlattı. 27 yaşındaki stoper ile yıllık 1.6 milyon Euro maşa anlaşan sarı-kırmızılılar, milli savunmacının kulübü Sassuolo'yu da ikna etme noktasına geldi. 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olan Aslan, 5 milyon Euro isteyen İtalyanlar'ı indirime zorluyor ve pazarlık süreci olumlu ilerliyor. Kaan Ayhan ısrarının perde arkasında +3 yerli kuralı kadar Victor Nelsson'a verilen söz yatıyor. Sevilla'ya transferi gerçekleşmeyen Nelsson'a ocak ayında gereken kolaylığın sağlanacağı konusunda garanti verildiği ortaya çıktı.

DÜNYA KUPASI UMUDU
Galatasaray 13 milyon Euro'yu gören Danimarkalı stoperine Dünya Kupası sonrasında daha iyi bir teklifin gelmesine kesin gözüyle bakıyor. Nelsson'un devre arasında satılma ihtimaline karşılık Kaan Ayhan hamlesiyle Aslan savunmayı garantiye aldı.

ÖZBEK'TEN PRİM SÖZÜ
Gaziantep FK galibiyetine çok sevinen G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 90 dakikanın hemen ardından Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile birlikte soyunma odasına inerek teknik heyet ve futbolcuları kutladı. İkili, takımın coşkulu tezahüratlarına eşlik ederken, futbolcuların prim isteğine Özbek olumlu yanıt verdi.

PERŞEMBEYE KADAR BİTECEK
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, hakem yönetiminden şikâyetçi oldu. "Her maçta hakemleri de yenmek zorunda kalmak artık sıradanlaştı. Bu maçta da hiç kimsenin ikinci sarı kart demeyeceği bir karar ve sayamayacağım bir sürü şey... Her zaman doğru davranmanın karşılığı bu olmamalı. Bu işe artık dur diyeceğiz" ifadelerini kullanan Timur, bu konuda federasyon yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve randevu alıp yine teker teker ileteceklerini vurguladı. Transferlerle ilgili de açıklama yapan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen seneden bu yana 52 milyon Euro'nun üzerinde gelir azalması var. Çok iyi futbolcuları almak zorundayız. Transferler çarşamba (yarın) ve perşembe günü ülkemize gelmiş olacak."

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Kaan Ayhan geliyor Victor Nelsson gidecek
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