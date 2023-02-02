Kabustan rekora

Aslan'ın ilk golü Abdülkerim'den geldi. İcardi biri penaltıdan 2 kez ağları sarsarak sonucu belirlediÜmraniyespor maçında iki kez sahneye çıkan Mauro İcardi, Galatasaray'a yine hayat verdi. Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Arjantinli yıldız, bunların 7'sinde skora katkı sağladı. 6 müsabakadan galip çıkan sarı-kırmızılılarda 29 yaşındaki forvet, 8 gol atıp 5 asist gerçekleştirdi. Galatasaray, İcardi'nin sayesinde 12 puanı hanesine yazdırdı.Maça damga vuran isimlerden birisi de Abdülkerim Bardakçı oldu. Başarılı stoper, takımın ilk golünü atarken İcardi'nin galibiyeti getiren vuruşunda da asisti yapan isim oldu. 28 yaşındaki oyuncu, toplamda iki kez ağları sarsarken iki de gol pası verdi.Okan Buruk, G.Saray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi geride bıraktı (14 maç). Cimbom, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.GERALDO ile gelişen Ümraniye ataklarında Galatasaray'ın sol beki adeta felç oldu. İlk golde bu oyuncuyu durduramayan Emre Taşdemir, ikinci golde de Oğuz'a müdahale edemedi.Sarı-kırmızılı taraftarlar, Emre'ye sosyal medyada büyük tepki gösterdi.