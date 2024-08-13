Kaçan yıldız büyük oldu!

Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırdığı Rafa Silva, fark yaratmaya daha sezonun ilk döneminde başladı. Portekizli 10 numara, Erden Timur döneminde gündeme gelmişti. Geçen sezon sonuna doğru Mertens'in sözleşmesini uzatmadanAncak Fenerbahçe'ye kaptırılan Fred gibi Rafa Silva da gelir gelmez Süper Lig'de dengeleri değiştireceğini gösterdi. Süper Kupa'nın ardından Samsun deplasmanını çözen isim olan Rafa Silva, Mertens'e alternatif düşünen Galatasaray taraftarının aklında yer etti. Sarı-kırmızılıların 10 numaraya fırsat transferi yapması bekleniyor.