Kadıköy’de 11’de

Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarını kaçıracak Arjantinli yıldızın Sivas’a yetişmesi bekleniyordu. Ancak derbi düşünülerek riske edilmeyebilir, dönüş ise Ankaragücü sınavına kalabilir
Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu. Hafta sonu İstanbul'a gelenve Florya'da kontrolden geçendeneyimli oyuncunun hızla iyileştiğigözlendi. Salonda bireysel çalışmalara başlayan İcardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.
4 OCAK'TA ANKARA'DAKI MAÇTA SAHNEYE ÇIKACAK
Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir. İcardien kötü senaryoda 4 Ocak'taAnkaragücü ile oynanacak maçayetişecek. 8 Ocak'ta Kadıköy'deoynanacak kritik Fenerbahçesınavında takımını yalnızbırakmayacak olan 29yaşındaki forvet, derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.