Kadıköy’de 11’de

Dünya Kupası arasında antrenmanda topuk pası yaparken sakatlanan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi'nin arka adalesinde 2'nci derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmişti. Tedavisinin ilk bölümünü ülkesinde geçiren İcardi, sağlık heyeti tarafından kendisine verilen programa harfiyen uydu.. Salonda bireysel çalışmalara başlayan İcardi için teknik direktör Okan Buruk'un acele etmeyeceği öğrenildi.Kupadaki Keçiörengücü ve ligdeki İstanbulspor maçlarını kaçıracak golcü oyuncu, 29 Aralık'taki Sivas deplasmanında da riske edilmeyebilir., derbiye kadar fiziksel olarak yüzde yüz hazır hale gelecek.