Kadıköy’e 3 farklı plan

Sakat oyuncularını Fenerbahçe derbisine yetiştirmeye çalışan Galatasaray, Lemina ve Osimhen'i US Gilloise maçında riske etmemişti. İki oyuncu da Kadıköy'de oynamayı çok istiyor ve fedakârlık yapmaya hazır durumda. Osimhen dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel program dahilinde çalıştı. Cezalı Eren, Metehan ve Sallai'nin yanı sıra tedavileri devam eden Singo ve Berkan derbide kesin yok. Son maçta sakatlanan Jakobs'un ağrıları geçmedi, Kaan'ın yetişme olasılığı çok düşük, Yunus ise ilk 11 için hazır değil. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe kadrosu için elinde alternatif kalmadı. Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, İlkay, Barış Alper, Sane ve Osimhen derbide sahaya çıkacak, İcardi kulübeden hamle oyuncusu olacak. İlk 11'ini belirleyen Okan Buruk, henüz saha içi dizilişe karar vermedi. 4-2-3-1 düzeni devam ederse Sallai ve Singo'nun yokluğunda sağ bekte Sanchez ya da Barış Alper görev yapacak. Üçlü sisteme dönülürse kanatları Barış Alper ve Kazımcan kontrol edecek, Lemina stopere geçecek.



SÜPER LİG'DE OSİMHEN

MAÇ: 9

GOL: 3

ASIST: 0

M. BAŞI ŞUT: 3.1

PAS: %79

DRIBBLING: 0.1

TOP KAZANMA: 0.2

HAVA TOPU: 2.6