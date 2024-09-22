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Giriş Tarihi: 22.9.2024

Kadıköy’ün aslan’ı

Torreira’nın nefis füzesinde direkten dönen top, kaleci Livakovic’e çarpıp ağlara gitti. Mertens ve Sara’nın golleri sarı-kırmızılılara farkı getirirken ev sahibi takım tek sayısını Dzeko’nun penaltı atışından buldu

Kadıköy’ün aslan’ı
Cimbom, rakibini son 8 deplasman maçında 4. kez yenerken 1 defa kaybetti

15 YIL SONRA 6'DA 6
Fenerbahçe'yi yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, 15 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarıkırmızılılar, 2009-10'un ardından Süper Lig tarihinde ikinci kez 6 karşılaşmanın 6'sını da galibiyetle bitirdi. Aslan, en son bu seriye ulaştığında takımın başında Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard vardı. Öte yandan Galatasaray ligde oynadığı son 15 deplasman maçını kaybetmedi. Bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.




OSIMHEN'DEN NEFİS ASİST!
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, ikinci golde yeşil sahalarda az rastlanan bir asist yaptı. Nijeryalı forvet, topu göğsüyle "Al da at" dercesine Dries Mertens'in önüne indirdi. Belçikalı futbolcu da aynı güzellikte pozisyonu bitirdi. Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı iki maçta da gol pası vermeyi başardı.

'BÜYÜK' HOCA!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Sarılacivertlilere rakip olduğu 5 maçta sahadan 3'üncü kez galip ayrılırken 3 büyüklere karşı toplamda 13 karşılaşmanın 9'unu galip bitirdi ve yüzde 69'luk başarı oranı yakaladı.

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Kadıköy’ün aslan’ı
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