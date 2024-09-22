Kadıköy’ün aslan’ı

Cimbom, rakibini son 8 deplasman maçında 4. kez yenerken 1 defa kaybettiFenerbahçe'yi yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkaran Galatasaray, 15 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarıkırmızılılar, 2009-10'un ardından Süper Lig tarihinde ikinci kez 6 karşılaşmanın 6'sını da galibiyetle bitirdi. Aslan, en son bu seriye ulaştığında takımın başında Hollandalı teknik direktör Frank Rijkaard vardı. Öte yandan Galatasaray ligde oynadığı son 15 deplasman maçını kaybetmedi. Bu müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, ikinci golde yeşil sahalarda az rastlanan bir asist yaptı. Nijeryalı forvet, topu göğsüyledercesine Dries Mertens'in önüne indirdi. Belçikalı futbolcu da aynı güzellikte pozisyonu bitirdi.Teknik Direktörü Okan Buruk; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Sarılacivertlilere rakip olduğu 5 maçta sahadan 3'üncü kez galip ayrılırken 3 büyüklere karşı toplamda 13 karşılaşmanın 9'unu galip bitirdi ve yüzde 69'luk başarı oranı yakaladı.