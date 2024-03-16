Kadro şekillendi Abdülkerim yarın sahada

Süper Lig'de final haftalarına giriş yapan G.Saray'da Kasımpaşa maçı öncesinde savunmadan iyi haber geldi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Abdülkerim Bardakcı, oynayabilecek duruma geldi. Tecrübeli stoperin dönüşü ile birlikte teknik direktör Okan Buruk da Rize maçı kadrosuna göre 1 değişiklik yapma kararı aldı.
Takıma dönen Abdülkerim stoperde Berkan Kutlu'dan formasını geri alacak. İdmanlara katılan Kaan Ayhan sağ bekte devam edecek ve Barış Alper hücumda kullanılacak. Zaha, Ziyech ve Tete gibi yıldızlar kulübede oturacak. Serge Aurier'in bu hafta riske edilmesi beklenmiyor.