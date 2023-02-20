Kadromuz dünya klasmanında!

“Avrupa’nın büyük kulüplerinden gelen futbolcularımız var. Bana sunulan proje de aslında buydu. Bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Benim kupa kazanma isteğimin, kulübün isteğiyle birleşmesi transferimde önemli bir etken oldu.”
Sarı-kırmızılıların sağ beki Leo Dubois, kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu. İşte Fransız yıldızın sözleri: "Galatasaray'ın banailgisini duyar duymaz, hemengelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem G.Saray'ın kupa kazanması hem de benim isteğim, bu transferin gerçekleşmesini sağladı. Baktığımızzaman dünya klasmanında bir kadromuzvar. Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyunculara sahibiz. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum."
TARİH BİRLİKTELİĞİ BENİM ADIMA GÜZEL BİR KEŞİFTİ
"Bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz. Adaptasyonum kolaydı. Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşifti ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum."
BURUK FRANSIZCA KONUŞUYOR Galatasaray'daki ortama değinen Leo Dubois, "Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda tutkuyla yürüyoruz. Teknik direktörümüz Okan Buruk'u daha önce tanımıyordum. Birbirimizi keşfediyoruz. Bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Müthiş bir seri yakaladıkama profesyonel futbolcular olarak şununfarkına varmalıyız ki, geçmiş geçmişte kalmıştır" ifadelerini kullandı. Şampiyonluk için iyi defansın yanı sıra iyi hücum oyuncularına ihtiyaç olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Rakiplerimize karşı ofansifanlamda üstün silahlarımız var. Konsantre olup her gün çalışmalarımıza devam edersek şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.
AVRUPA'DA BÖYLESİ YOK
28 yaşındaki futbolcu, Nef Stadı'ndaki atmosfer için de "İnanılmaz. Avrupa'da çok ender şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önceden G.Saray taraftarından bahsedildi ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz. Tek düşüncem kupalar kazanmak, sonrasında stadımızda taraftarımızla o duyguları yaşamak" dedi.