Kadromuz dünya klasmanında!

Sarı-kırmızılıların sağ beki Leo Dubois, kulüp dergisine samimi açıklamalarda bulundu. İşte Fransız yıldızın sözleri:Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem G.Saray'ın kupa kazanması hem de benim isteğim, bu transferin gerçekleşmesini sağladı.Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyunculara sahibiz. Bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum.""Bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz.Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşifti ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz, ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum."alatasaray'daki ortama değinen Leo Dubois, "Hepimizin ortak bir hedefi var; şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda tutkuyla yürüyoruz. Teknik direktörümüz Okan Buruk'u daha önce tanımıyordum. Birbirimizi keşfediyoruz. Bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı. Şampiyonluk için iyi defansın yanı sıra iyi hücum oyuncularına ihtiyaç olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Konsantre olup her gün çalışmalarımıza devam edersek şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.28 yaşındaki futbolcu, Nef Stadı'ndaki atmosfer için de "İnanılmaz. Avrupa'da çok ender şekilde böyle atmosferlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bana daha önceden G.Saray taraftarından bahsedildi ancak o anları yaşamadan, o duyguları hissedemiyorsunuz. Tek düşüncem kupalar kazanmak, sonrasında stadımızda taraftarımızla o duyguları yaşamak" dedi.