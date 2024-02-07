Kalıcı konutlar yapacağız

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, dün yaptığı ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı dileyen başkan Özbek, "Depremin üzerinden 1 sene geçti. Deprem olduğu günün ertesinde buradaydık kulüp olarak. Yapılması gereken yardımları acil olarak yaptık. Allah herkese rahmet eylesin.Yakınlarını kaybeden kişilerle görüşüp moral vermek için buradayız" dedi.G.SARAY Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler, dün Kahramanmaraş'taki anma törenine katıldı. Heyet, Galatasaray Spor Kulübü ve Nef Vakfı Afad Yaşam Alanı'nı gezdi