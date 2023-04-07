Kalmak istiyorum

Aslan'ın yıldızı Mauro İcardi, Arjantin basınına konuştu. PSG ile 1 yıl daha kontratı olan ve gelecek sezon kariyeri merakla beklenen yıldız oyuncu, "İstanbul'da çok mutluyum. G.Saray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim" dedi ve şunları söyledi: "Paris'te dünyanın en iyileri ile beraberdim ama G.Saray'daki kıvılcımı görmedim. İstanbul'daki sevgi inanılmaz.Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilginin ölçüsü hiç bu kadar fazla olmamıştı.BAŞAKŞEHIR'E 3-2 mağlup olan ve Türkiye Kupası'ndan elenen G.Saray'da oyunculara geçtiğimiz haftaların aksine sadece bir gün izin verildi.Galatasaray, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek.NISAN ayı içerisinde 400 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'da kredi sorununu Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur çözdü. Futbol takımının birikmiş. Maaşları ödenen futbolculardan alınan borçsuzluk kağıdı, UEFA'ya gönderildi.