Kalmak istiyorum

İcardi: “Paris’te en iyilerle beraberdim ama G.Saray’daki kıvılcımı görmedim. İstanbul’daki sevgi inanılmaz.”
Aslan'ın yıldızı Mauro İcardi, Arjantin basınına konuştu. PSG ile 1 yıl daha kontratı olan ve gelecek sezon kariyeri merakla beklenen yıldız oyuncu, "İstanbul'da çok mutluyum. G.Saray'da kalmak istediğimi kulübün yöneticilerine de ilettim" dedi ve şunları söyledi: "Paris'te dünyanın en iyileri ile beraberdim ama G.Saray'daki kıvılcımı görmedim. İstanbul'daki sevgi inanılmaz.
'İSTEMEM YETMİYOR'
Paris'te, Milano'da yaşadım ama bana gösterilen ilginin ölçüsü hiç bu kadar fazla olmamıştı. G.Saray'da kalarak yoladevam etmeyi çok istiyorumama bu sadece benim istememleolan bir durum değil."
FLORYA'DA BIR GÜN MOLA
BAŞAKŞEHIR'E 3-2 mağlup olan ve Türkiye Kupası'ndan elenen G.Saray'da oyunculara geçtiğimiz haftaların aksine sadece bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım bu akşam Florya'da toplanacakve Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak. Galatasaray, Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek.
KREDİ ÇEKİLDİ BORÇLAR KAPATILDI
NISAN ayı içerisinde 400 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray'da kredi sorununu Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur çözdü. Futbol takımının birikmiş 8 milyon Euro alacağı kapatıldı. Maaşları ödenen futbolculardan alınan borçsuzluk kağıdı, UEFA'ya gönderildi.