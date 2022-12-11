Kampın meyvesi Yusuf Demir!

Transferin son günü Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis karşılığında gelen Yusuf Demir, sezonun ilk bölümünde şans bulamadı.10 numara pozisyonunda oynadığı Adana Demirspor maçına 2 golle damgasını vuran 19 yaşındaki genç yetenek, hocası Okan Buruk'un beğenisini kazandı.Sol ayağını kullanan ve sağ açık olarak da görev yapabilen genç futbolcu, Antalya kampını en iyi değerlendiren isim olarak dikkat çekiyor.Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık.18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık.