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Giriş Tarihi: 12.12.2022

Kampın meyvesi Yusuf Demir!

MEHMET ÖZCAN
Kampın meyvesi Yusuf Demir!

Galatasaray’da yabancı kontenjanına takılan genç oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk, Rashica ve Mertens’e alternatif olarak kullanmayı hedefliyor

Transferin son günü Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis karşılığında gelen Yusuf Demir, sezonun ilk bölümünde şans bulamadı. Takıma uyum sağlayamayan ve sakatlıkla boğuşan Yusuf, Dünya Kupası arasında kendisine geldi.

KAMPI İYİ DEĞERLENDİRDİ
10 numara pozisyonunda oynadığı Adana Demirspor maçına 2 golle damgasını vuran 19 yaşındaki genç yetenek, hocası Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Buruk, Mertens ve Rashica ile forma rekabetine sokacağı Yusuf'a yeni transfer gözüyle bakıyor. Sol ayağını kullanan ve sağ açık olarak da görev yapabilen genç futbolcu, Antalya kampını en iyi değerlendiren isim olarak dikkat çekiyor.

BURUK NE DEDİ?
Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık. Hazırlık maçları Yusuf için de iyi oldu.

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Kampın meyvesi Yusuf Demir!
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