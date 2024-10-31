Kanarya almadı aslan’da zirve yaptı

Beşiktaş derbisine attığı gol ve yaptığı savunmayla damgasını vuran Davinson Sanchez'in geçen sezon Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. 2023 yazında stoper arayan sarı-lacivertliler, 1996 doğumlu Sanchez yerine 8.3 milyon Euro bonservis karşılığında aynı yaştaki Becao'yu tercih etti.Sarı-kırmızılı takıma gelir gelmez kalitesini gösteren ancak iki kere sakatlık yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon beklenen patlamayı gerçekleştirdi.Beşiktaş'a farklı kaybedilen Süper Kupa ile Young Boys maçlarında yokluğu çok hissedilen Kolombiyalı stoper, takıma döndükten sonra Galatasaray hiç maç kaybetmedi.Yönetim cephesinde ara transfer döneminde Davinson Sanchez'e teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.Beşiktaş derbisinde başarılı futbolunu bir de golle süsleyen ve topu karnına koyarak yeniden baba olacağının mesajını veren Davinson Sanchez, Avrupa kulüplerinin de takip listesinde. Tecrübeli oyuncu için sarı-kırmızılıların aklındaki bonservis bedeli ise 30 milyon Euro.