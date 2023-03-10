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Giriş Tarihi: 10.3.2023

Kaptan forma istiyor

Kaptan forma istiyor

Uruguaylı kaleci, Okan Buruk ile görüşüp “Hazırım” dedi ve ilk 11’e de göz kırptı!

Fernando Muslera'yı milli ara sonrası oynatmayı düşünen teknik heyetin planlarında değişiklik olabilir. Bu hafta takımla çalışmalara başlayan Muslera, hocası Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Kasımpaşa maçı için "Hazırım. Kendimi iyi hissediyorum. Oynamak istiyorum" mesajını iletti. Uruguaylı kaleci, çarşamba günü Nef Stadyumu'nda yapılan idmanda çift kale maçta as takımın kalesini korudu. Kaptan'ın bu hamlesi sonrasında cumartesi günü oynama ihtimali de arttı.

Mertens'in yerine iki aday: Juan Mata&Nicolo Zaniolo
DRIES Mertens'in sakatlığı sonrasında yarınki Kasımpaşa maçında değişiklik ihtimali arttı. Yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun olan Okan Buruk, İtalyan oyuncuyu hazırlarken %50 şansı olan diğer isim ise Juan Mata. Mertens'i kadroya almayı planlayan Okan Buruk, Mata ya da Zaniolo'yu forvet arkasında Mertens yerine ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

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Kaptan forma istiyor
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