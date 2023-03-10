Kaptan forma istiyor

ernando Muslera'yı milli ara sonrası oynatmayı düşünen teknik heyetin planlarında değişiklik olabilir. Bu hafta takımla çalışmalara başlayan Muslera, hocası Okan Buruk'la özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Kasımpaşa maçı içinmesajını iletti. Uruguaylı kaleci, çarşamba günü Nef Stadyumu'nda yapılan idmanda çift kale maçta as takımın kalesini korudu.DRIES Mertens'in sakatlığı sonrasında yarınki Kasımpaşa maçında değişiklik ihtimali arttı. Yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun olan Okan Buruk, İtalyan oyuncuyu hazırlarken %50 şansı olan diğer isim ise Juan Mata. Mertens'i kadroya almayı planlayan Okan Buruk,