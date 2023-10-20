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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Kaptan görevde

Kaptan görevde
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş karşısına 26. kez çıkmaya hazırlanıyor. 2011'den bu yana G.Saray forması giyen Uruguaylı file bekçisi, 12 galibiyet yaşarken 8 yenilgi gördü. Kritik mücadelede Aslan'ın en güvendiği isim olan Muslera, ligdeki 8 karşılaşmada kalesinde sadece 4 gol gördü. Sarıkırmızılılar ayrıca bu sezon maçların ilk yarılarında gol yemeyen tek takım durumunda.

Beraberliği unuttular!
İKI takım arasında oynanan son 13 maçtan sadece 1 beraberlik çıktı. Kara Kartal'ın 7 galibiyetine Aslan, 5 kez yanıt verdi. Tek beraberlik ise Mart 2020'de seyircisiz müsabakada gerçekleşti.

4x4'lük seri peşinde
G.SARAY, ezeli rakibini ağırladığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'a karşı iç sahada Mart 2005 ile Eylül 2009 arasında 6 maçlık galibiyet serisi olan Aslan, buna bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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