Kaptan görevde

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş karşısına 26. kez çıkmaya hazırlanıyor. 2011'den bu yana G.Saray forması giyen Uruguaylı file bekçisi, 12 galibiyet yaşarken 8 yenilgi gördü.Sarıkırmızılılar ayrıca bu sezon maçların ilk yarılarında gol yemeyen tek takım durumunda.İKI takım arasında oynanan son 13 maçtan sadece 1 beraberlik çıktı.G.SARAY, ezeli rakibini ağırladığıBeşiktaş'akarşı iç sahada Mart 2005 ile Eylül 2009 arasında6 maçlık galibiyet serisi olan Aslan,buna bir adım daha yaklaşmak istiyor.