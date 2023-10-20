Kaptan görevde

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş karşısına 26. kez çıkmaya hazırlanıyor. 2011'den bu yana G.Saray forması giyen Uruguaylı file bekçisi, 12 galibiyet yaşarken 8 yenilgi gördü. Kritik mücadelede Aslan'ınen güvendiği isim olanMuslera, ligdeki 8 karşılaşmadakalesinde sadece4 gol gördü. Sarıkırmızılılar ayrıca bu sezon maçların ilk yarılarında gol yemeyen tek takım durumunda.
Beraberliği unuttular!
İKI takım arasında oynanan son 13 maçtan sadece 1 beraberlik çıktı. Kara Kartal'ın7 galibiyetine Aslan, 5 kez yanıt verdi.Tek beraberlik ise Mart 2020'de seyircisizmüsabakada gerçekleşti.
4x4'lük seri peşinde
G.SARAY, ezeli rakibini ağırladığı son 3 karşılaşmadanda galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'akarşı iç sahada Mart 2005 ile Eylül 2009 arasında6 maçlık galibiyet serisi olan Aslan,buna bir adım daha yaklaşmak istiyor.