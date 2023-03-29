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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Kardeşlere serbestlik!

ÇAĞDAŞ HALICI
Kardeşlere serbestlik!

Sarı-kırmızılılar, Portekiz-Brezilya örneğindeki gibi Türki cumhuriyetlerde oynayan futbolcuların Süper Lig’de yerli statüsünde sayılması için TFF’nin kapısını çalacak

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketlerinin ardından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde önceki hafta sonu Azerbaycan'a giderek Karabağ ile dostluk maçına çıkan G.Saray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kurmayların, Türki cumhuriyetlerde oynayan futbolcuların Türkiye'de yerli statüsünde sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacağı kaydedildi. Konuyu yaklaşık 1 yıldır gündeminde tutan G.Saray'ın, Karabağ maçının ardından düğmeye basmaya karar verdiği ve hazırlanan detaylı raporun en kısa sürede yetkililere iletileceği ifade edildi.

KABUL EDİLİRSE TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİRİLECEK
G.Saray'ın detayları üzerinde çalıştığı raporunda Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmayı örnek göstereceği belirtildi. Buna göre iki ülke vatandaşları, her iki ülke arasında vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe hareket edip çalışabiliyorlar. Futbolcular yabancı statüsünde sayılmıyor. Süper Lig'de de böyle bir uygulamanın olmasını isteyecek olan Galatasaray yönetiminin, talebin kabul görmesi halinde gelecek sezon için transfer planlarına bu ülkelerden de oyuncuları dahil edeceği gelen haberler arasında.

İŞTE ZANİOLO'NUN SÖZLEŞMESİ
G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tv100'de katıldığı bir programda Nicolo Zaniolo'nun maliyetini açıkladı. İşte Roma'dan alınan ve 4.5 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 11 milyon Euro bonus içeren kontrat detayları: 15 milyon Euro bonservis (5 yıl vadeli), 1 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi son 16 bonusu, 1 milyon Euro; Devler Ligi çeyrek final bonusu, 1.5 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi yarı final bonusu, 1.5 milyon Euro; Devler Ligi şampiyonluğu bonusu, 1 milyon Euro Avrupa Ligi yarı final bonusu, 1.5 milyon Euro Avrupa Ligi şampiyonluğu bonusu, 789 bin Euro Türkiye Kupası şampiyonluğu bonusu, 526 bin Euro İtalya Milli Takımı ile yarı final bonusu, 1 milyon Euro; İtalya Milli Takımı ile final bonusu, 1 milyon Euro; Ballon d'Or bonusu.

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Kardeşlere serbestlik!
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