Kardeşlere serbestlik!

Sarı-kırmızılılar, Portekiz-Brezilya örneğindeki gibi Türki cumhuriyetlerde oynayan futbolcuların Süper Lig’de yerli statüsünde sayılması için TFF’nin kapısını çalacak
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketlerinin ardından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde önceki hafta sonu Azerbaycan'a giderek Karabağ ile dostluk maçına çıkan G.Saray, flaş bir hamleye hazırlanıyor. Sarıkırmızılıkurmayların,Türki cumhuriyetlerdeoynayan futbolcularınTürkiye'de yerli statüsündesayılması için Türkiye FutbolFederasyonu'na başvuruda bulunacağıkaydedildi. Konuyu yaklaşık 1 yıldır gündeminde tutan G.Saray'ın, Karabağ maçının ardından düğmeye basmaya karar verdiği ve hazırlanan detaylı raporun en kısa sürede yetkililere iletileceği ifade edildi.
KABUL EDİLİRSE TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİRİLECEK
G.Saray'ın detayları üzerinde çalıştığı raporunda Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmayı örnek göstereceği belirtildi. Buna göre iki ülke vatandaşları, her iki ülke arasında vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe hareket edip çalışabiliyorlar. Futbolcular yabancı statüsünde sayılmıyor. Süper Lig'de de böylebir uygulamanın olmasını isteyecekolan Galatasaray yönetiminin,talebin kabul görmesi halinde geleceksezon için transfer planlarınabu ülkelerden de oyuncuları dahiledeceği gelen haberler arasında.
İŞTEZANİOLO'NUNSÖZLEŞMESİ G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tv100'de katıldığı bir programda Nicolo Zaniolo'nun maliyetini açıkladı. İşte Roma'dan alınan ve 4.5 yıllık imza atan23 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 11 milyonEuro bonus içeren kontrat detayları: 15 milyon Euro bonservis (5 yıl vadeli), 1 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi son 16 bonusu, 1 milyon Euro; Devler Ligi çeyrek final bonusu, 1.5 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi yarı final bonusu, 1.5 milyonEuro; Devler Ligi şampiyonluğu bonusu, 1 milyon Euro Avrupa Ligi yarı final bonusu, 1.5 milyon Euro Avrupa Ligi şampiyonluğu bonusu, 789 bin Euro Türkiye Kupası şampiyonluğubonusu, 526 bin Euro İtalya Milli Takımı ile yarı final bonusu, 1 milyon Euro; İtalya Milli Takımı ile final bonusu, 1 milyon Euro; Ballon d'Or bonusu.