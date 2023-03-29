Kardeşlere serbestlik!

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketlerinin ardından düzenlenen yardım kampanyası dahilinde önceki hafta sonu Azerbaycan'a giderek Karabağ ile dostluk maçına çıkan G.Saray, flaş bir hamleye hazırlanıyor.Konuyu yaklaşık 1 yıldır gündeminde tutan G.Saray'ın, Karabağ maçının ardından düğmeye basmaya karar verdiği ve hazırlanan detaylı raporun en kısa sürede yetkililere iletileceği ifade edildi.G.Saray'ın detayları üzerinde çalıştığı raporunda Portekiz ve Brezilya arasındaki özel anlaşmayı örnek göstereceği belirtildi. Buna göre iki ülke vatandaşları, her iki ülke arasında vizeye ihtiyaç duymadan serbestçe hareket edip çalışabiliyorlar. Futbolcular yabancı statüsünde sayılmıyor.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, tv100'de katıldığı bir programda Nicolo Zaniolo'nun maliyetini açıkladı. İşte Roma'dan alınan vekontrat detayları: 15 milyon Euro bonservis (5 yıl vadeli), 1 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi son 16 bonusu, 1 milyon Euro; Devler Ligi çeyrek final bonusu, 1.5 milyon Euro; Şampiyonlar Ligi yarı final bonusu,1 milyon Euro Avrupa Ligi yarı final bonusu, 1.5 milyon Euro Avrupa Ligi şampiyonluğu bonusu,526 bin Euro İtalya Milli Takımı ile yarı final bonusu, 1 milyon Euro; İtalya Milli Takımı ile final bonusu, 1 milyon Euro; Ballon d'Or bonusu.