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Giriş Tarihi: 16.11.2022

Kasaya para katar!

UĞUR ÇEM
Kasaya para katar!

Süper Lig’den 19 ismin yer alacağı turnuvada, G.Saray günlük 50 bin dolar alacak. Beşiktaş 40 bin ile ikinci sırada gelirken Trabzonspor, Fenerbahçe ve Kayserispor 20’şer bin dolar kazanacak

Turnuvada ligimizden 13 farklı ülkeden 19 oyuncu vitrine çıkacak. Kurallar gereği FIFA, 209 milyon dolarlık para havuzundan kadrodaki her futbolcu için kulüplere günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeme yapacak. Bu miktar, oyuncuların milli takımları elenene kadar devam edecek. Katar'a 5 oyuncu (Mertens, Muslera, Seferovic, Torreira ve Nelsson) gönderen Galatasaray, ligin bayrak takımı olurken cebine günlük 50 bin dolar (930 bin TL) koyacak. Sarı-kırmızılıları; 4 futbolcuyla Beşiktaş, 2'şer oyuncu ile Trabzonspor, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor takip ediyor.

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