Kayıp Aslan

F.Bahçe'nin Kadıköy'den eli boş gönderdiği Rayo Vallecano ve Villarreal, Aslantepe'de eksik Galatasaray'ı yenmekte zorlanmadı. Villarreal dün ilk 45 dakikada bulduğu 4 golle farka giderken, bireysel hataların bedelini ödeyen sarı-kırmızılı takım, tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Sırasıylaİspanyol temsilcisicezayı kesti. Soyunma odasına 4-1 geride giren Galatasaray'ın tek golü,geldi. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Aslan,Genç Baran Aksaka'nın ortasına iyi yükselenfarkı 2'ye indirdi. Uzatmadapenaltıdan skoru 4-3'e getirdi.Rayo Vallecano ve Villarreal'den ceza sahası dışından 3 gol yedi. Frikikte barajı doğru kurmadı. Muslera'nın cezalı olduğu İstanbulspor maçında kaleyi koruyacak Okan Kocuk hiç güven vermiyor.Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olmasına rağmen amatör hatalar yapmaya devam ediyor. Sol bekte formasını Kazımcan'a kaptırdığı için dün orta sahanın merkezinde oynadı ve 4. gol öncesi yaptığı pas hatası taraftarı çıldırttı.Gomis'in golünde korneri kullanması dışında olumlu hücum aksiyonu yoktu. İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Sağ kenarda saklanarak oynadı, vasattı.Oyuna girer girmez tek paslarıyla orta sahayı rahatlattı. Oyun görüşü ve kumaşı iyi. Abdülkerim'in golünde topu güzel keserek istatistik hanesine asist yazdırdı.Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası şöyle konuştu: "Geniş bir kadromuz yoktu ama bizim için en önemlisi, akademiden aldığımız oyuncular. G.Saray formasıyla kaybetmek çok üzücü, bize dokunuyor ama baktığınızda maçın sonunda yüzümüzde bir gülümseme oluştu.İkinci etaba gideceğiz. 3 tane iyi maçımız var. Özellikle iyi maçlar seçiyoruz. Önemli olan sonuç değil, tecrübe bizim için.sert oynadı."Galatasaray 4-2 gerideyken bir anda saha karıştı. Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonda aldığı darbeyle yerde kaldı ve çok sinirlendi. İki takım futbolcuları uzun süre gerginlik yaşadı. Okan Buruk da sahaya girip oyuncuları ayırdı.