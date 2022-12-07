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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Kayıp Aslan

MEHMET ÖZCAN
Kayıp Aslan

Sarı-kırmızılılar sahasındaki mücadeleye şokla başladı. İlk yarı biterken skor tabelasında 4-1’lik mağlubiyet yazıyordu. Cimbom sonra toparlanıp 4-3’ü yakalasa da beraberliği sağlayamadı

F.Bahçe'nin Kadıköy'den eli boş gönderdiği Rayo Vallecano ve Villarreal, Aslantepe'de eksik Galatasaray'ı yenmekte zorlanmadı. Villarreal dün ilk 45 dakikada bulduğu 4 golle farka giderken, bireysel hataların bedelini ödeyen sarı-kırmızılı takım, tribünlerin protestosuyla karşılaştı. Sırasıyla Emin Bayram, Okan Kocuk, Berkan ve Van Aanholt'un hatalarına İspanyol temsilcisi Coquelin, Mojica, Chukwueze ve Pascual cezayı kesti. Soyunma odasına 4-1 geride giren Galatasaray'ın tek golü, kornerde boş kalan Gomis'in kafasıyla geldi. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Aslan, Mata ile direğe takıldı. Genç Baran Aksaka'nın ortasına iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı farkı 2'ye indirdi. Uzatmada altyapının yeni ürünü Baran Demiroğlu penaltıdan skoru 4-3'e getirdi.

KIM NASIL OYNADI?
OKAN KOCUK: Rayo Vallecano ve Villarreal'den ceza sahası dışından 3 gol yedi. Frikikte barajı doğru kurmadı. Muslera'nın cezalı olduğu İstanbulspor maçında kaleyi koruyacak Okan Kocuk hiç güven vermiyor.
VAN AANHOLT: Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olmasına rağmen amatör hatalar yapmaya devam ediyor. Sol bekte formasını Kazımcan'a kaptırdığı için dün orta sahanın merkezinde oynadı ve 4. gol öncesi yaptığı pas hatası taraftarı çıldırttı.
YUSUF DEMİR: Gomis'in golünde korneri kullanması dışında olumlu hücum aksiyonu yoktu. İkili mücadelelerde zayıf kaldı. Sağ kenarda saklanarak oynadı, vasattı.
BARAN AKSAKA:
Oyuna girer girmez tek paslarıyla orta sahayı rahatlattı. Oyun görüşü ve kumaşı iyi. Abdülkerim'in golünde topu güzel keserek istatistik hanesine asist yazdırdı.

ÖNEMLİ OLAN SONUÇ DEĞİL TECRÜBE!
G.SARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası şöyle konuştu: "Geniş bir kadromuz yoktu ama bizim için en önemlisi, akademiden aldığımız oyuncular. G.Saray formasıyla kaybetmek çok üzücü, bize dokunuyor ama baktığınızda maçın sonunda yüzümüzde bir gülümseme oluştu. Her sene oyuncu çıkarmıştır Galatasaray… İkinci etaba gideceğiz. 3 tane iyi maçımız var. Özellikle iyi maçlar seçiyoruz. Önemli olan sonuç değil, tecrübe bizim için. Faydalı bir maç oldu. Rakip normal lig maçı gibi, sert oynadı."

YÜKSEK GERİLİM!
Galatasaray 4-2 gerideyken bir anda saha karıştı. Kerem Aktürkoğlu, bir pozisyonda aldığı darbeyle yerde kaldı ve çok sinirlendi. İki takım futbolcuları uzun süre gerginlik yaşadı. Okan Buruk da sahaya girip oyuncuları ayırdı.

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Kayıp Aslan
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