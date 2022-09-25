Kazananlar kulübü

Geçen sezonu 13. sırada bitiren G.Saray'da yeni yönetim, transferde deneyimli ve lider özellikli oyunculara yöneldi. Yıldızlar topluluğu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda oyuncuların başarı listeleri kabarık.İtalya'da yılın futbolcusu seçilen İcardi, İnter ve PSG ile şampiyonluklar gördü. Oliveira, Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. Dubois bir süre önceye kadar Fransa Milli Takımı'na düzenli çağrılıyordu. Seferovic, turnuva kaçırmayan İsviçre'nin hâlâ önemli bir parçası.Kariyerleri başarılarla dolu 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray'da yeni kurulan bu takım kısa sürede uyum sağladı.geçen sezonki orta saha zafiyetini ve sadece Kerem üzerinden yürüyen hücum planını hatırlarsanızHer takıma omurgasından bakarım.Bu yetenekli, tecrübeli ve kazanmaya odaklı bir omurga. Futbolda elbette ki sadece kendi oyun planınızla maç kazanmıyorsunuz. Rakibin de hücum planlarını alt etmek ve defansif zafiyetlerini ortaya çıkarmak teknik direktörler ve ekiplerinin işi. Kısaca 11 kişiyle değil, tüm kadro, teknik ekip, doktoru, masörü, fizyoterapistiyle, idari personeliyle 50 kişilik bir organizasyon bu. Temeli sağlam atmazsanız bina çöker. Dursun Özbek'in ikinci döneminde bonservis ve yıllık ücretler için makul rakamlar harcandı.Ancak bir gerçek var G.Saray, 4 sezondur şampiyonluğa uzak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayanın, o gelirlerden mahrum olanın ne kendi liginde ne Avrupa arenasında büyümesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden hedefe odaklı bu transferlerle Galatasaray 7 haftayı geride bıraktı.