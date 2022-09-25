Kazananlar kulübü

Sarı-kırmızılıların yeni yıldızlarla takviye edilen kadrosu kupalara alışkın! Geçen sezon kurulan genç kadrodan deneyimli takıma dönüşen G.Saray'da başta İcardi ve Mata olmak üzere yabancı oyuncuların büyük bölümünün başarı listesi kabarık
Geçen sezonu 13. sırada bitiren G.Saray'da yeni yönetim, transferde deneyimli ve lider özellikli oyunculara yöneldi. Yıldızlar topluluğu bir kadroya sahip olan sarı-kırmızılılarda oyuncuların başarı listeleri kabarık. Son transfer JuanMata, ülkesi İspanya ile Avrupa şampiyonluğuve Dünya Kupası sevinci yaşadı. İtalya'da yılın futbolcusu seçilen İcardi, İnter ve PSG ile şampiyonluklar gördü. Oliveira, Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. Dubois bir süre önceye kadar Fransa Milli Takımı'na düzenli çağrılıyordu. Seferovic, turnuva kaçırmayan İsviçre'nin hâlâ önemli bir parçası. Yusuf Demir geçen sezonBarcelona'da La Liga deneyimi yaşadı.
Kariyerleri başarılarla dolu 13 oyuncuyu transfer eden Galatasaray'da yeni kurulan bu takım kısa sürede uyum sağladı. Özgüveni yüksekoyunculara sahip Aslan, yenik durumadüştüğü maçları lehine çevirmeyi başardı.
BİR GÖRÜŞ
Bülent TİMURLENK:Top artık Okan Buruk'ta
G.Saray'ın geçen sezonki orta saha zafiyetini ve sadece Kerem üzerinden yürüyen hücum planını hatırlarsanız bu sezon elbettedaha çok şey vadeden kemik bir kadrokurulduğu ortada. Her takıma omurgasından bakarım. Kaleci Muslera, Nelsson,Torreira, Oliveira, Mertens ve İcardi… Bu yetenekli, tecrübeli ve kazanmaya odaklı bir omurga. Futbolda elbette ki sadece kendi oyun planınızla maç kazanmıyorsunuz. Rakibin de hücum planlarını alt etmek ve defansif zafiyetlerini ortaya çıkarmak teknik direktörler ve ekiplerinin işi. Kısaca 11 kişiyle değil, tüm kadro, teknik ekip, doktoru, masörü, fizyoterapistiyle, idari personeliyle 50 kişilik bir organizasyon bu. Temeli sağlam atmazsanız bina çöker. Dursun Özbek'in ikinci döneminde bonservis ve yıllık ücretler için makul rakamlar harcandı. Mertens veGomis'in yaşına, İcardi'nin kiralık olmasınabakarsanız bu plan size 3-4 yıl vadeligörünmeyebilir. Ancak bir gerçek var G.Saray, 4 sezondur şampiyonluğa uzak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde olmayanın, o gelirlerden mahrum olanın ne kendi liginde ne Avrupa arenasında büyümesi mümkün değil. İşte tam da bu yüzden hedefe odaklı bu transferlerle Galatasaray 7 haftayı geride bıraktı. Bundan sonrasınıFlorya'da ne kadar çalıştıklarıve Okan Buruk'un tecrübesibelirleyecek.