Ligi 13. tamamlayan takımı teslim alan Buruk, galibiyet serisi rekoruyla şampiyonluğa ulaştı. Bu sezon ise oyuncularına ikinci bahar yaşattı İcardi, Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gol kaydeden oyuncu olurken, Muslera 8 maçın 5'inde kalesini kapattı. G.Saray son 21 maçında yenilgi bile almadı
G.Saray'da son iki sezondaki değişim, alkışları da beraberinde getirdi. Bunda elbette ki en önemliunsur; Okan Buruk ve kurmayları. Fatih Terim'le başladığı 2021- 22 sezonunu Domenec Torrent'le bitiren G.Saray, tam 14 yenilgi gördüğü Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle sarı-kırmızılılar eski günlerine döndü. Buruk,15 aylık periyotta oyuncularındanadeta bir kazanma makinesi yarattı. İşte detaylar...
SAVUNMADA BU SEZON ÇOK FARKLILAR
GEÇEN sezon 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig rekorunu da kırdı. ŞAMPİYONLUK 2.44 puan ortalamasıyla geldi. İCARDİ, Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gole ulaşan oyuncu oldu. İKİNCİ baharını yaşayan Fernando Muslera, 8 haftanın 5'inde kalesinigole kapadı. SARI-KIRMIZILI takım ligde bu sezon henüz ilk yarılarda rakiplerinden gol yemedi. GALATASARAY resmi maçlarda son yenilgisini 30 Nisan 2023 tarihinde derbide Beşiktaş'tan aldı. 5 AYDIR lig ve Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, son 21 maçın 18'ini kazanırken 3 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.