Kazanma makinesi!

G.Saray'da son iki sezondaki değişim, alkışları da beraberinde getirdi.Fatih Terim'le başladığı 2021- 22 sezonunu Domenec Torrent'le bitiren G.Saray, tam 14 yenilgi gördüğü Süper Lig'i 13. sırada tamamlamıştı. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle sarı-kırmızılılar eski günlerine döndü.İşte detaylar...sezon 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig rekorunu da kırdı.2.44 puan ortalamasıyla geldi.Süper Lig tarihinde en hızlı 30 gole ulaşan oyuncu oldu.baharını yaşayan Fernando Muslera,takım ligde bu sezon henüz ilk yarılarda rakiplerinden gol yemedi.resmi maçlarda son yenilgisini 30 Nisan 2023 tarihinde derbide Beşiktaş'tan aldı.lig ve Avrupa'da mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım,3 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.