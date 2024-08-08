Kendi içimizde çok güçlüyüz

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dünkü idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şu an Kerem ve Köhn bizimle devam edecek. Lig maçımıza onlarla birlikte hazırlanıyoruz" dedi. Buruk, şöyle devam etti: "Maçtan sonra Zaha ile de konuştum. Takım içinden bir arkadaşı,demiş. Orada onu eleştirmediğimi söyledim. O da 'Söylediklerinizi ben yanlış aldım, kusura bakmayın' karşılığını verdi. Bir şekilde herkes kaybeden takım üzerinden konuşuyor. Bu futbolun güzelliği aslında. Normal karşılıyoruz. Kendi içimizde yine çok güçlüyüz.""Soyunma odasında olanlarla ilgili birçok iddia ortaya atılabilir. Oyuncularımızın ufak tefek tepkileri olabilir. Bazen oyuncu kendisine kızıp tepki verebilir.Bu tür şeyler olacak. Bazı futbolcu, çıktıktan sonra mutlu olur, bazısı da mutsuz. Bazen mutsuz olmak da gerekir. Oyuncularımızın sevgi ve saygısı hiç değişmez. Bunun farklı yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Transfer dönemi bitene kadar takviye yapabiliriz. İhtiyacımız olduğunu da görüyoruz.Başka takımlar için de öyledir. En kısa zamanda kendi gücümüze kavuşmak istiyoruz."G.Saray'ınkaptanı Muslera, Süper Kupa'da G.Saray'a karşı kötü bir sonuç aldıklarını belirtirken "Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Onları tebrik etmek lazım. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Son yıllarda olduğu gibi bu sezonu da en iyi şekilde bitireceğiz" değerlendirmesinde bulundu. 38 yaşındaki file bekçisi, Kerem Aktürkoğlu'nun soyunma odasında olay çıkardığı iddialarının hatırlatılması üzerine de "Kim söyledi bunu?" sorusunu yöneltti. "Bir gazetecinin iddiası" cevabı üzerine, "Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi biliyorum. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz"dedi