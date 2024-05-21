Kendinde değildi bir tuhaftı

OLAYLI derbi sonrasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan arasında yaşananlar gündeme de damga vurmuştu. Ali Koç'un, "Çık buradan yoksa dayak yiyeceksin"
sözleri şaşkınlık yaratırken Yazgan ise olayla ilgili ilginç açıklamada bulundu. Koç hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Yazgan, "Taraftarımızın onun için söylediği sözlerin ne kadar doğru ve haklı olduğunu gördük. Hukuksuzluğun devam etmesini istemiyoruz. Ali Koç kendinde değildi, açık konuşmak gerekirse bir tuhaftı. Umarım o sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının önünde de söyler
" diye konuştu.