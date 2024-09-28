Kendine gel PAOK burası İstanbul

PAOK'un
paylaşımına Galatasaray'dan tokat gibi yanıt geldi. Yunanistan temsilcisi, Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesaplarından İstanbul'a gelişlerini "Konstantinopolis'e giden yol!"
sözleriyle duyurmuştu. Ancak sarı-kırmızılılar, sahada olduğu gibi sosyal medyada da bu mesaja yanıt vermekte gecikmedi ve Avrupa Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyetin ardından "Burası İstanbul" şarkısı eşliğinde attıkları golleri paylaştı.
Bu paylaşım, rakibine hem sahada hem de sosyal medya arenasında güçlü bir karşılık verdi. Galatasaray'ın bu paylaşımı, taraftarlar arasında büyük beğeni toplarken, PAOK'un gönderisine de bir yanıt niteliği taşıdı.