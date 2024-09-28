Kendine gel PAOK burası İstanbul

paylaşımına Galatasaray'dan tokat gibi yanıt geldi. Yunanistan temsilcisi, Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesaplarından İstanbul'a gelişlerinisözleriyle duyurmuştu. Ancak sarı-kırmızılılar, sahada olduğu gibi sosyal medyada da bu mesaja yanıt vermekte gecikmedi ve Avrupa Ligi'ndeki 3-1'lik galibiyetin ardındanBu paylaşım, rakibine hem sahada hem de sosyal medya arenasında güçlü bir karşılık verdi.