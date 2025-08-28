Kendisi idmanda aklı Arabistan’da

Galatasaray'da Kayseri dönüşünde oyunculara bir buçuk gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım dün Kemerburgaz'da toplandı ve Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı. Barış Alper Yılmaz da antrenmana çıktı.Neom'dan yıllık 10 milyon Euro artı bonuslarla birlikte astronomik bir teklif alan milli oyuncunun kafası karışmıştı.Bu zoraki 'barışa' karşı takım arkadaşlarından özür dilemeyen tecrübeli futbolcunun, NEOM'a gitme konusunda ısrarını sürdürdüğü ve geri adım atmadığı belirtildi.