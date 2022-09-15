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Giriş Tarihi: 15.9.2022 08:37 Son Güncelleme: 15.9.2022 08:39

Kerem Aktürkoğlu pes etmedi, geri döndü

MEHMET ÖZCAN
Kerem Aktürkoğlu pes etmedi, geri döndü

Galatasaray’da ilk 5 hafta skor katkısı yapamadığı için strese giren Kerem Aktürkoğlu, psikolojik destekle toparlandı. Kasımpaşa’ya attığı iki golle şov yapan 23 yaşındaki futbolcu, Konya’ya karşı yine 11’de olacak.

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi. Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı.

Yıldız futbolcu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYAYI KAFAYA TAKMADI
Spor psikoloğu ile çalışmaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumları kafasına takmamayı öğrendi.

Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa karşısında yapan Kerem, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi.

Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren genç oyuncu, Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkacak.

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Kerem Aktürkoğlu pes etmedi, geri döndü
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