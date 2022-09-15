Kerem Aktürkoğlu pes etmedi, geri döndü

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu için yaz ayı iyi geçmedi. Avrupa'dan beklediği transfer teklifini alamayan genç oyuncu, yeni transferlerin maaş olarak oldukça gerisinde kaldı.
Yıldız futbolcu, ilk 5 hafta skor katkısı yapamayınca da eleştiriler yükselmeye başladı. Bu sıkıntılı süreçte ailesinin yanında olduğu Kerem'in bir aydır psikolojik destek de aldığı ortaya çıktı.
Kendisinden beklenen patlamayı Kasımpaşa karşısında yapan Kerem, gollerini babasına armağan etti ve Harry Potter sevinci yerine öptüğü elini kameralara gösterdi.
Yusuf Demir ve Rashica ile forma rekabetine giren genç oyuncu, Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkacak.