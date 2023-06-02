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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Kerem giderse B planı Cengiz

MEHMET ÖZCAN
Kerem giderse B planı Cengiz

Galatasaray cephesi, 10 milyon Euro üzerindeki rakamları değerlendirmeye alacak. Avrupa hayalini her fırsatta dile getiren yıldız oyuncunun satılma ihtimaline karşılık Aslan, Marsilya’da oynayan Cengiz Ünder’i kadrosuna katacak

Şampiyon olarak taraftarına büyük bir coşku yaşatan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro İcardi'den sonra Galatasaray'da skor yükünü Kerem Aktürkoğlu çekti. 9 golünü 10 asistle süsleyen milli futbolcu, şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Sezon içinde üçüncü kaptanlığa getirilen 24 yaşındaki Kerem'in, sözleşmesi de revize edildi. 8 milyon TL garanti ücreti 20 milyon TL'ye çıkartılan 24 yaşındaki yıldızın, 15 milyon Euro olan çıkış maddesi de kaldırıldı.

KULÜBÜYLE 2 SEZON SÖZLEŞMESI VAR
Avrupa'dan birçok kulübün listesine giren Kerem'e teklifler gelmesi an meselesi... Ama Galatasaray cephesi sadece 10 milyon Euro üzerindeki rakamları değerlendirmeye alacak. Avrupa hayalini her fırsatta dile getiren yıldız oyuncunun satılma ihtimaline karşılık B Planı hazırlandı: Cengiz Ünder. Sarı-kırmızılı yönetim, 1998 doğumlu Kerem'in alternatifini 1997'li Cengiz olarak belirledi. Sol ayaklı sağ açık olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa'da 5 gol-6 asiste imzasını koydu. Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu, +3 yerli kuralını dikkate alan Galatasaray' ın hedefi konumunda.

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Kerem giderse B planı Cengiz
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