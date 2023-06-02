Kerem giderse B planı Cengiz

Şampiyon olarak taraftarına büyük bir coşku yaşatan Galatasaray, önümüzdeki sezonun planlarını yapmaya başladı. Sarı kırmızılı takımın yıldızı Mauro İcardi'den sonra Galatasaray'da skor yükünü Kerem Aktürkoğlu çekti. 9 golünü 10 asistle süsleyen milli futbolcu, şampiyonluğa büyük katkı sağladı.8 milyon TL garanti ücretiAvrupa'dan birçok kulübün listesine giren Kerem'e teklifler gelmesi an meselesi... Ama Galatasaray cephesi sadeceAvrupa hayalini her fırsatta dile getiren yıldız oyuncunun satılma ihtimaline karşılık B Planı hazırlandı: Cengiz Ünder. Sarı-kırmızılı yönetim, 1998 doğumlu Kerem'in alternatifini 1997'li Cengiz olarak belirledi.Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu, +3 yerli kuralını dikkate alan Galatasaray' ın hedefi konumunda.