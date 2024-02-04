Kerem: Stresten dışımı sıkıyorum!

Galatasaray'ın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu,Milli oyuncu dün ortaya çıkan sözleri ile gündemi sarstı. Yeni transfer Vinicius'un video çekimini Tete de sosyal medyadan paylaştı. Ancak bu sırada arka planda Kerem Aktürkoğlu'nun konuşmaları videodan duyuldu. Bir kulüp görevlisi ile konuşan Kerem,derken "Ne yapacaksın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: