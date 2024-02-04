Kerem: Stresten dışımı sıkıyorum!

Galatasaray'ın ikinci kaptanı Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz hafta taraftarın küçük bir bölümü tarafından ıslıklanınca moralsiz bir şekilde kulübeye gitmiş, maç sonunda da sevince katılmamıştı.
Milli oyuncu dün ortaya çıkan sözleri ile gündemi sarstı. Yeni transfer Vinicius'un video çekimini Tete de sosyal medyadan paylaştı. Ancak bu sırada arka planda Kerem Aktürkoğlu'nun konuşmaları videodan duyuldu. Bir kulüp görevlisi ile konuşan Kerem, "Çarşamba günü dişimi kırdım"
derken "Ne yapacaksın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Ağabey ikisi de aynı yerden kırıldı. Farklı bir şeyler yapacak dişçi. Sen stresten dişlerini çok sıkıyorsun dedi bana."