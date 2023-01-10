Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Kerem’in hocası Mertens!
Giriş Tarihi: 10.1.2023

Kerem’in hocası Mertens!

Kerem’in hocası Mertens!

24 yaşındaki oyuncu, Belçikalı yıldız ile kurduğu uyum ile kendine geldi

Sezon başında performansı ile yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu yeniden futbola dönerken Kadıköy'de alkış alanlar arasındaydı. Milli oyuncunun yakaladığı çıkışın ardında Mertens'in de büyük payı var. Geçen sezon takımın skor yükünü omuzlayan Kerem, sezon başında bu özelliğini yitirirken Belçikalı oyuncu takımın da liderliğini devraldı. Bu süreçte Kerem'e hep destek veren Mertens, genç meslektaşı ile de sık sık konuşup zor günleri atlatmasına yardımcı oldu. İkilinin birbirine olan uyumu da Aslan'ı zirvede puan farkına taşıdı.



KAPADOKYA'YA GİTTİ IHLAMUR İÇİP KÖYÜ GEZDİ
F.BAHÇE sonrasında verilen kısa izni Dries Mertens, Türkiye'yi keşfetmek için harcıyor… Belçikalı oyuncu, eşi Kat Kerkhofs ve çocuğu ile birlikte kısa bir Kapadokya ziyareti yaptı. Çevreyi gezen Mertens ve ailesi sonrasında köyde bir eve ziyarette bulundu. Ihlamur içip sohbet eden Mertens ailesi bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklama! İşte Kabine Toplantısı kararları
Kocaeli'de 7 kurşunla gelen vahşet! Hürrem Doğan evinin önünce canice katledildi: Tüyler ürperten 4 saat detayı
Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test
Son dakika haberi: Trabzonspor'a Alanya'da soğuk duş! Fırtına farklı kaybetti...
Alman medyasından Türkiye'ye övgü: Kendi savunma sanayisini kuruyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan’ın otoyol ve köprü müjdesi sonrası gülümseten anlar
Kağıthane’de silahlı saldırı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 2 yaralı
Bitmiştir bu iş
Dev kredi paketi! Tarih belli oldu: Bakan Nebati detayları açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Kerem’in hocası Mertens!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA