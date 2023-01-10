Kerem’in hocası Mertens!

Sezon başında performansı ile yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu yeniden futbola dönerken Kadıköy'de alkış alanlar arasındaydı.Geçen sezon takımın skor yükünü omuzlayan Kerem, sezon başında bu özelliğini yitirirken Belçikalı oyuncu takımın da liderliğini devraldı. Bu süreçte Kerem'e hep destek veren Mertens, genç meslektaşı ile de sık sık konuşup zor günleri atlatmasına yardımcı oldu.F.BAHÇE sonrasında verilen kısa izni Dries Mertens, Türkiye'yi keşfetmek için harcıyor… Belçikalı oyuncu, eşi Kat Kerkhofs ve çocuğu ile birlikte kısa bir Kapadokya ziyareti yaptı.Ihlamur içip sohbet eden Mertens ailesi bu anları da sosyal medyadan paylaştı.