Kerem’in parası ilaç gibi geldi!

Rizespor maçı öncesinde birikmiş alacaklar büyük ölçüde kapatıldı. Oyunculara 10 milyon Euro'yayakın ödeme yapıldı. Florya'da motivasyon üst seviyeye çıktı ve 5-0'lık galibiyet geldi. Yönetim bu ay sonunda UEFA'ya borçsuzluk kağıdını gönderecek.SARI-KIRMIZILI kulüp ile Serwin Global Solutions SDN BHD arasında küresel bir dijital spor haber platformu olan "meritking. news" markası tanıtımı özelinde kullanılmak üzere sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray, bu iş birliğinden 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayacak şekilde, toplam 14 milyon 60 bin dolar + KDV gelir elde edeceğini duyurdu. Anlaşmanın kapsamında futbol takımının forma sırtı, farklı branşların da reklam ve tanıtım hakları yer alıyor.