Keyifli İcardi cimbom’u coşturacak

Sparta Prag karşılaşması için son taktik çalışmasını Florya'da gerçekleştiren Galatasaray, öğleden sonra Çekya'nın yolunu tuttu. Prag'da kampa giren sarı-kırmızılı takım, ilk maçta 1 gol, 2 asistle yıldızlaşan Mauro İcardi'ye rövanşta da çok güveniyor. Gollerini atmaya başlayan Arjantinli yıldız, hafta başında doğum gününü kutladı. Morallenen 31 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Avrupa'da 6 gol-3 asistlik performans sergiledi.Prag Teknik Direktörü Brian Priske, Galatasaray maçında turu geçen taraf olacaklarını söyledi. 46 yaşındaki çalıştırıcı, "Rakibimiz ilk maçta bireysel kalitelerle fark yarattı. Onlarla birçok noktada başa baş oynadık. Bir gol avantajla geldiklerini biliyorum ama aynı yaklaşımı sergileyeceklerini düşünüyorum. Biz de aynı kaliteye sahip olduğumuzu göstereceğiz" dedi.