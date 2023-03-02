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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Kıran kırana Haji Wright!

Kıran kırana Haji Wright!

Antalyaspor’un ABD’li golcüsü için teklifini 5 milyon Euro’ya çıkaran Galatasaray, yanında da iki oyuncu teklif etti

Ocak ayında Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'da İcardi ve Gomis'ten sonra Barış Alper Yılmaz forvette 3. alternatif konumunda. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor'dan Haji Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon Euro ile başlayan Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon Euro'ya indi. Teklifini 4 milyon Euro'dan 5'e yükselten Aslan, takas olarak Emre Taşdemir'i ve kiralık olarak Yusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Gana asıllı futbolcu için görüşmeler devam edecek.

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Kıran kırana Haji Wright!
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