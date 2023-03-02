Kıran kırana Haji Wright!

Antalyaspor’un ABD’li golcüsü için teklifini 5 milyon Euro’ya çıkaran Galatasaray, yanında da iki oyuncu teklif etti
Ocak ayında Seferovic ile yollarını ayıran Galatasaray'da İcardi ve Gomis'ten sonra Barış Alper Yılmaz forvette 3. alternatif konumunda. Sezon sonunda sözleşmeli golcüsü kalmayacak sarı-kırmızılı kulüp, Antalyaspor'dan Haji Wright'a geleceğe yatırım gözüyle bakıyor. Pazarlıklara 10 milyon Euro ile başlayan Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki Amerikalı forveti için 8 milyon Euro'ya indi. Teklifini4 milyon Euro'dan 5'e yükseltenAslan, takas olarak EmreTaşdemir'i ve kiralık olarakYusuf Demir'i önerdi. Transferin son gününe kadar Gana asıllı futbolcu için görüşmeler devam edecek.