Kırmızı alarm

Türk futbolunda son haftalarda zeminlerde yaşanan sorunlar tüm takımların ortak problemi olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında Eryaman Stadı'nın zemini G.Saray'ı harekete geçirdi.Bu gelişmelerin ardından ise G.Saray yönetimi, gelecek hafta Süper Lig'de oynayacağı Ankaragücü maçı öncesinde düğmeye bastı.Başakşehir ile oynanacak karşılaşmanın ardından hafta içinde Sparta Prag'ı ağırlayacak olan Cimbom, sonrasında A.Gücü'ne konuk olup ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için deplasmanda Sparta Prag'la oynayacak. G.Saray yönetiminin kendi arasında yaptığı değerlendirmede,yorumu öne çıktı. Ayrıca F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yine zemin nedeniyle King ve Bonucci'nin sakatlıklarından bahsetmesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın zemin sorunlarından söz etmesi de G.Saray yönetiminin harekete geçmesine neden oldu.