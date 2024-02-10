Koltuk peşinde!

Lider F.Bahçe'nin averajla gerisinde olan G.Saray, son 5 maçından da galibiyetle ayrılıp takibini sürdürdü. Aslan, 25. haftada bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Sarıkırmızılılarda hedef, 3 puanla sahadan ayrılıp maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturmak.
KÖHN ILK 11'DE
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erşembe sabahı İstanbul'a gelen yeni transfer Derrick Köhn, sağlık kontrolünden geçer geçmez sözleşmeyi imzaladı. Dün Florya'daki antrenmana katılan Köhn, Başakşehir maçı kadrosuna alındı. Hannover'den hazır gelen Alman sol bekin ilk 11'de başlama ihtimali kuvvetli.
12'DEN VURDU!
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alatasaray bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 12 lig maçını da kazandı. Sarı-kırmızılı takım sırasıyla Trabzonspor, Samsunspor, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı
Aslantepe'den eli boş gönderdi. Cimbom, bugün sahasında kazanıp seriyi 13 maça çıkarmanın peşinde.