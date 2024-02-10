Koltuk peşinde!

Lider F.Bahçe'nin averajla gerisinde olan G.Saray, son 5 maçından da galibiyetle ayrılıp takibini sürdürdü. Aslan, 25. haftada bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.erşembe sabahı İstanbul'a gelen yeni transfer Derrick Köhn, sağlık kontrolünden geçer geçmez sözleşmeyi imzaladı. Dün Florya'daki antrenmana katılan Köhn, Başakşehir maçı kadrosuna alındı.alatasaray bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 12 lig maçını da kazandı. Sarı-kırmızılı takım sırasıylaAslantepe'den eli boş gönderdi. Cimbom, bugün sahasında kazanıp seriyi 13 maça çıkarmanın peşinde.