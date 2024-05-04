Kombine izdihamı!

Şampiyonluk yolunda ilerleyen G.Saray'da taraftar, bu sezon takımın en büyük destekçisiydi. Sezonun tamamını neredeyse kapalı gişe oynayan ve rakiplerine karşı büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, yeni sezon kombinelerini satışa çıkardı.Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yenileme içinYenileme fiyatları 12 bin TL ile 90 bin TL arasında değişiyor. Yeni kombine isteyenler ise daha yüksek bir ücret ödeyecek.Sarı-kırmızılı kulübün 2023-24 sezonundaki tribün geliri de tarihe geçti. Loca sayısını 198'den 221'e çıkaran yönetim, buradan 6 milyon dolarlık ek kazanç elde ederkenYönetimin 2024-25 hedefi ise 2.8 milyar TL.