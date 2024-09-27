Komşu’da gündem Galatasaray

YUNAN basını, Galatasaray'ın PAOK galibiyetine geniş yer ayırdı. "Bu Galatasaray'a asla karşı konulamaz!'' yorumları yapılırken şu başlıklar dikkat çekti:Galatasaray'ın süper starları PAOK'u ezdi.PAOK savunma hatalarının bedelini ödedi.PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca liralık bir takım vardı.PAOK iyi mücadele etti ama ayakta kalmayı başaramadı.Yunanistan şampiyonu iyi performans gösterdi ama sonuç alamadı.Delikanlı gibi mücadele etti ama Aslanlar'ın pençesine yenik düştü.