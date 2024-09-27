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Giriş Tarihi: 27.9.2024

Komşu’da gündem Galatasaray

Komşu’da gündem Galatasaray
YUNAN basını, Galatasaray'ın PAOK galibiyetine geniş yer ayırdı. "Bu Galatasaray'a asla karşı konulamaz!'' yorumları yapılırken şu başlıklar dikkat çekti:
SDNA: Galatasaray'ın süper starları PAOK'u ezdi.
SPORT FM: PAOK savunma hatalarının bedelini ödedi.
GAZZETTA: PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca liralık bir takım vardı.
SPORT 24: PAOK iyi mücadele etti ama ayakta kalmayı başaramadı.
ZOUGLA: Yunanistan şampiyonu iyi performans gösterdi ama sonuç alamadı.
IEİDİSEİS: Delikanlı gibi mücadele etti ama Aslanlar'ın pençesine yenik düştü.
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Komşu’da gündem Galatasaray
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