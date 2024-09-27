Komşu’da gündem Galatasaray

YUNAN basını, Galatasaray'ın PAOK galibiyetine geniş yer ayırdı. "Bu Galatasaray'a asla karşı konulamaz!'' yorumları yapılırken şu başlıklar dikkat çekti:
SDNA:
Galatasaray'ın süper starları PAOK'u ezdi.
SPORT FM:
PAOK savunma hatalarının bedelini ödedi.
GAZZETTA:
PAOK canavar gibi savaştı ancak karşılarında on milyonlarca liralık bir takım vardı.
SPORT 24:
PAOK iyi mücadele etti ama ayakta kalmayı başaramadı.
ZOUGLA:
Yunanistan şampiyonu iyi performans gösterdi ama sonuç alamadı.
IEİDİSEİS:
Delikanlı gibi mücadele etti ama Aslanlar'ın pençesine yenik düştü.