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Giriş Tarihi: 8.5.2023

Konsantrasyon!

MEHMET ÖZCAN
Konsantrasyon!

Florya’da taraftarı ile bütünleşen Aslan, kupadan elendiği Başakşehir’i devirmenin peşinde. Yönetim, primi 5 milyon TL olarak belirlerken tribünde özel hazırlıklar var

Karagümrük ve Beşiktaş'a 5 puan kaybeden Galatasaray, hareketli bir haftayı geride bıraktı. Florya'nın kapılarını açan sarı-kırmızılı takım, taraftarın desteğiyle moral buldu ve şampiyonluğa konsantre oldu. Süper Lig'de 5 karşılaşması kalan Galatasaray'da ilk final Başakşehir... Yönetim, Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti. Teknik heyet, kart sınırında olan as oyuncular Sacha Boey, Oliveira, Rashica, Kerem ve İcardi'ye uyarıda bulundu. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak. Teknik direktör Okan Buruk'a da mücadele öncesinde özel tezahürat yapılacak.




69 DAKİKADA BİR İCARDİ SAHNEDE
2014-15'ten bu yana G.Saray forması ile skora en sık katkı veren oyuncu Mauro İcardi oldu. Bu sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, 1440 dakika sahada kaldı. 14 golünün yanı sıra 7 asisti bulunan Tangocu, 69 dakikada bir skor katkısı sağladı.

NEF STADI'NDA BÜYÜK FARK!
ASLAN, ligde evinde rakiplerine karşı hegemonya kurdu. Sarı-kırmızılılar ligde 14 maçında hiç yenilmezken 12 defa kazandı, 2 kez ise berabere kaldı.




LİGDE G.SARAY AĞIRLIĞI
İKI takım arasında Süper Lig'de oynanan son 6 karşılaşmada G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken Başakşehir hiç kazanamadı.

2 SORU-2 CEVAP
LEVENT TÜZEMEN

Şampiyonluk için morali tavan yapar
1- Başakşehir karşılaşması kazanılırsa ne olur?
G.Saraylı oyuncular puan kaybetme haklarını Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında fazlası ile kullandı. Hafta içi Florya'da yapılan coşkulu antrenmanda oyuncuların vücut dili gergin olmadıklarını gösterdi. Eğer G.Saray, zorlu Başakşehir maçını kazanırsa hem moral olarak güçlenecek hem de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyecektir. G.Saray yönetimi oyuncularla da görüşmeler yaptı, Erden Timur- Okan Buruk takımı şampiyonluk konusunda motive etti. Taraftarın Beşiktaş yenilgisi sonrasında verdiği destek, oyuncuların moralini üst düzeye çekti. Dolu tribünlerle G.Saraylı oyuncuların Başakşehir'e karşı müthiş disiplinli oynayıp kazanma duygularını üst düzeyde tutacaklarını düşünüyorum.

Oynama alışkanlığına zarar vermemeli
2- Galatasaray nasıl bir 11'le sahaya çıkmalı?
Okan Buruk, eğer kadro istikrarında oynama yaparsa bu hamlesi pireye kızıp yorgan yakmaya benzer. Çünkü G.Saray'ın oturmuş bir kadrosu var. Bence Okan hoca, takım üzerinde fazla oynamamalı ve oynama alışkanlığına zarar vermemeli. Mertens'in fiziksel performansını sadece gözden geçirmeli. Ancak Mertens'in NEF Stadı'nda taraftar desteği ile farklı oynadığını da unutmamak gerekir. Benim ideal kadrom şöyle: Muslera-Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe-Torreira, Oliveira- Rashica, Mertens, Kerem-İcardi. Bir uyarım var… Boey son maçlarda hücumu düşünürken savunmayı unutuyor ve arkasına çok adam kaçırıyor. Okan hoca, Boey'i uyarmalı, eğer oyuncu bu yanlışta devam ederse fazla beklemeden Dubois'i sağ beke almalı. Mertens hazır değilse, forvet arkasına Rashica geçip Yunus Akgün kanatta olmalı.

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