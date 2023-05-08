Konsantrasyon!

1- Başakşehir karşılaşması kazanılırsa ne olur?

2- Galatasaray nasıl bir 11'le sahaya çıkmalı?

Karagümrük ve Beşiktaş'a 5 puan kaybeden Galatasaray, hareketli bir haftayı geride bıraktı.Süper Lig'de 5 karşılaşması kalan Galatasaray'da ilk final Başakşehir... Yönetim, Başakşehir galibiyetine 5 milyon TL prim koyarak oyuncuları motive etti. Teknik heyet, kart sınırında olan as oyuncularuyarıda bulundu. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor. Tribünlere asılacak pankartlarla takıma şampiyonluk yolunda duyulan güven vurgulanacak.2014-15'ten bu yana G.Saray forması ile skora en sık katkı veren oyuncu Mauro İcardi oldu. Bu sezon PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, 1440 dakika sahada kaldı. 14 golünün yanı sıra 7 asisti bulunan Tangocu, 69 dakikada bir skor katkısı sağladı.ASLAN, ligde evinde rakiplerine karşı hegemonya kurdu. Sarı-kırmızılılar ligde 14 maçında hiç yenilmezken 12 defa kazandı, 2 kez ise berabere kaldı.İKI takım arasında Süper Lig'de oynanan son 6 karşılaşmada G.Saray'ın üstünlüğü bulunuyor.2 SORU-2 CEVAPoyuncular puan kaybetme haklarını Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında fazlası ile kullandı. Hafta içi Florya'da yapılan coşkulu antrenmanda oyuncuların vücut dili gergin olmadıklarını gösterdi. Eğer G.Saray, zorlu Başakşehir maçını kazanırsa hem moral olarak güçlenecek hem de şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyecektir. G.Saray yönetimi oyuncularla da görüşmeler yaptı, Erden Timur- Okan Buruk takımı şampiyonluk konusunda motive etti.Dolu tribünlerle G.Saraylı oyuncuların Başakşehir'e karşı müthiş disiplinli oynayıp kazanma duygularını üst düzeyde tutacaklarını düşünüyorum.Buruk, eğer kadro istikrarında oynama yaparsa bu hamlesi pireye kızıp yorgan yakmaya benzer. Çünkü G.Saray'ın oturmuş bir kadrosu var. Bence Okan hoca, takım üzerinde fazla oynamamalı ve oynama alışkanlığına zarar vermemeli.Ancak Mertens'in NEF Stadı'nda taraftar desteği ile farklı oynadığını da unutmamak gerekir. Benim ideal kadrom şöyle: Muslera-Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe-Torreira, Oliveira- Rashica, Mertens, Kerem-İcardi. Bir uyarım var… Boey son maçlarda hücumu düşünürken savunmayı unutuyor ve arkasına çok adam kaçırıyor.Mertens hazır değilse, forvet arkasına Rashica geçip Yunus Akgün kanatta olmalı.