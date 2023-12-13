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Giriş Tarihi: 13.12.2023

Kopenhag’da Filistin’e destek

Kopenhag’da Filistin’e destek
Galatasaray taraftarları, Danimarka'da oynanan Kopenhag karşılaşması öncesinde Filistin'i unutmadı. Sarıkırmızılılar, Kopenhag kentinde toplanarak Filistin lehine sloganlar attı ve pankartlar açtı. Pankartlarda, "Filistin'e Özgürlük" mesajı verildi. Statta da Galatasaray'ı yalnız bırakmayan taraftarı, 2 bin kapasiteli deplasman tribününü tamamen doldurdu

ANGELİNO SOLDA GÖREVİ DEVRALDI
PENDİKSPOR ve Adana Demirspor maçlarında savunmanın solunda Barış Alper Yılmaz'ı kullanan G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag karşısında Angelino'ya şans verdi. Sarıkırmızılı formayı 19. kez giyen İspanyol sol bek, bir maçta daha oynarsa kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro opsiyon devreye girecek.

GENÇ ASLANLAR FARKLI KAYBETTİ
UEFA Gençlik Ligi gruplarındaki son maçında Galatasaray U-19 Takımı, deplasmanda Kopenhag U19'a 6-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Kopenhag U19, puanını 13 yaparak grubu lider tamamladı. Hakan Balta'nın yönetimindeki sarı-kırmızılı gençler, 6 puanla üçüncü sırada kaldı.

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Kopenhag’da Filistin’e destek
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