Kral’ın rakibi Baros!

SARI-KIRMIZILILARDA 3. sezonunu geçiren Mauro İcardi için yarınki derbinin ayrı bir önemi var. Son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda büyük payı olan, geçen sezonu da gol kralı olarak tamamlayan Arjantinli yıldız, 85 maçta 61 gole ulaşarak, Milon Baros'u (61) yakaladı. İki isim de Galatasaray'la Beşiktaş ağlarını 5'er kez havalandırdı. İcardi derbide gol atması halinde Baros'u iki istatistikte de geride bırakacak ve 72 gollü kulüp efsanesi Hagi'ye bir adım daha yaklaşacak. İcardi'nin hedefi, Hagi'yi geçip Galatasaray'da en fazla gol atan yabancı oyuncu olmak.döneminde İstanbul'da oynadığı maçlar öncesinde kampa girmeyen G.Saray, derbiye aynı şekilde hazırlanacak. Beşiktaş'a yönelik son taktik çalışmanın ardından evlerine gidecek futbolcular, yarın sabah Florya'da toplanacak.