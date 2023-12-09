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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Krallığa el koydu

Krallığa el koydu

Penaltıdan ağları havalandırıp 12 gole ulaşan İcardi, Fenerbahçeli Dzeko’yu geçip tekrar zirveye kuruldu

Pendik ve ManU maçlarını boş geçen Mauro İcardi, Adana Demir karşılaşmasında golle döndü. Arjantinli, Bakambu'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı ağlarla buluşturup bu sezonki 12. golüne ulaştı. Tangocu ayrıca 2023- 24 sezonundaki 4. penaltı sayısını kaydetti. 30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta 11 golle kendisini yakalayan F.Bahçeli Edin Dzeko'yu da tekrar geçip, krallıkta zirvenin sahibi oldu.

Asist kardeşler!
Kerem Aktürkoğlu-Mauro İcardi birbirlerini beslemeye devam ediyor. Kerem'in 29. dakikada gol pasını veren Arjantinli oyuncu, geçen sezondan bu yana ligde takım arkadaşına 4. kez asist yaptı. Kerem ise İcardi'ye toplamda 8 gol attırdı. İkilinin ulaştığı 12 sayısı ligin de birbirlerine son iki sezonda en çok asist yapan oyuncular olmalarını sağladı.

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Krallığa el koydu
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