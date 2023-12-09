Krallığa el koydu

Pendik ve ManU maçlarını boş geçen Mauro İcardi, Adana Demir karşılaşmasında golle döndü. Arjantinli,ağlarla buluşturup bu sezonki 12. golüne ulaştı. Tangocu ayrıca 2023- 24 sezonundaki 4. penaltı sayısını kaydetti. 30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz hafta 11 golle kendisini yakalayan F.Bahçeli Edin Dzeko'yu da tekrar geçip, krallıkta zirvenin sahibi oldu.Aktürkoğlu-Mauro İcardi birbirlerini beslemeye devam ediyor. Kerem'in 29. dakikada gol pasını veren Arjantinli oyuncu, geçen sezondan bu yana ligde takım arkadaşına 4. kez asist yaptı.İkilinin ulaştığı 12 sayısı ligin de birbirlerine son iki sezonda en çok asist yapan oyuncular olmalarını sağladı.