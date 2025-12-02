Kritik pozisyonlar

Milan Skriniar'ın eli golü iptal ettirdi!

MAÇIN en kritik pozisyonlarından biri 45. dakikada yaşandı. F.Bahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu golün ardından VAR'dan Ali Şansalan'ın uyarısı geldi. Hakem Yasin Kol, monitörde pozisyonu izledi ve Skriniar'ın topa elle müdahalesini tespit etti, gol iptal oldu.



65'te çifte tepki

65'te Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi sonrasında oyun devam etti ancak bir süre sonra F.Bahçe atağı sırasında hakem Yasin Kol oyunu durdurdu. Sarılacivertliler atağın kesilmesine isyan ederken G.Saray tarafı ise kırmızı bekledi ancak pozisyon monitörden izlenmedi ve maç devam etti.



Barış Alper Yılmaz penaltı bekledi

G.Saray, Barış Alper Yılmaz ile hücumda olduğu sırada kaleci Ederson'la karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Sarı-kırmızılı cephe penaltı beklerken Barış Alper'in itirazları vardı…