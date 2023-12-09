Küfüre sesli kayıt savunması

-Sivasspor karşılaşmasında görevli olan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu hakkında Temsilciler Kurulu soruşturma başlattı. Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde Küçükoğlu'nun,Bu da büyük tepki görmüştü. Söz konusu görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi. Temsilci Küçükoğlu'nun yazılı savunmasındasözlerini kullandı. Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin de radarına giren Sacha Boey, dün etkili futbolunu bir golle süsledi. Fransız oyuncu galibiyetin ardından yaptığı açıklamada "Her maça en iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Kazanmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.