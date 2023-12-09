Küfüre sesli kayıt savunması

F.Bahçe-Sivas maçında G.Saray’a küfür ettiği iddia edilen TFF temsilcisi Küçükoğlu, “Edilen küfürleri, sesli mesaj yolu ile kaydediyordum” dedi
Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasında görevli olan TFF temsilcisi Selçuk Küçükoğlu hakkında Temsilciler Kurulu soruşturma başlattı. Önceki gün sosyal medyaya düşen görüntülerde Küçükoğlu'nun, Galatasaray aleyhineFenerbahçe taraftarlarının yaptığıküfürlü tezahürata eşlik ettiğianlar kayıtlara yansımıştı. Bu da büyük tepki görmüştü. Söz konusu görüntü ile ilgili Küçükoğlu'ndan savunma istendi. Temsilci Küçükoğlu'nun yazılı savunmasında "Ben o sırada cep telefonumasesli mesaj yolu ile edilen küfürlerikaydediyordum. Zaten kulağımdada kulaklık vardı. Bunun dışındaherhangi bir tezahürata katılmadım" sözlerini kullandı. Küçükoğlu ile ilgili konuyu değerlendirecek olan Temsilciler Kurulu'nun ardından karar vereceği öğrenildi.
SACHA BOEYSIRRINI AÇIKLADI!
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin de radarına giren Sacha Boey, dün etkili futbolunu bir golle süsledi. Fransız oyuncu galibiyetin ardından yaptığı açıklamada "Her maça en iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Kazanmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.