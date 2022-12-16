Kükremeyi hatırladı!

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçında da yüzü gülmeyen Galatasaray, son sınavında Fransız ekibi Toulouse karşısında yenik duruma düşmesine rağmen kazanmasını bildi.11'i ile maça başlayan Aslan'da ilk yarım saat Barış Alper çok etkiliydi ancak direğe takıldı. Toulouse, 41. dakikada Nicolaisen ile öne geçti.Devre bitmedenpenaltı çalındı, Gomis ağları sarsarak skoru eşitledi. İkinci yarıda Kerem'in düşürülmesiyle yaydan kazanılan frikiği kullananSonradan oyuna giren Seferovic, direği geçemeyen ikinci isim oldu.hakemliğini Burak Şeker'in yaptığı maçta G.Saray'ın yediği gol öncesi çalınan faul kararına teknik direktör Okan Buruk çok sinirlendi. Tecrübeli çalıştırıcı,serzenişinde bulundu. Buruk, maç sonrası ise "Pozisyonda faul yoktu ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker hocadan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Bazen yanlışlarımız oluyor" dedi. Ayrıca geniş kadrolarıyla hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı.İlk 45 dakikada sahanın en iyisiydi. Sağ önde etkili bindirmeler yaptı, 2 pozisyonda kaleciyi ve direği geçemedi.Kendisinden beklenen skor katkısını yaptı. Penaltıyı kazandırdı, frikikte formasını taşıdığı Sneijder'i hatırlatan gol attı.İkinci yarıda Leo Dubois'in yerine oyuna girdi ve performansıyla sağ bekte yine ilk tercih olacağını gösterdi.