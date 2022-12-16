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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Kükremeyi hatırladı!

MEHMET ÖZCAN
Kükremeyi hatırladı!

Fransız ekibi Toulouse ile kozlarını paylaşan Galatasaray, 1-0 geriye düştü. Gomis’in penaltıdan attığı golle eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, Mertens’in frikiğiyle kazandı

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçında da yüzü gülmeyen Galatasaray, son sınavında Fransız ekibi Toulouse karşısında yenik duruma düşmesine rağmen kazanmasını bildi. Muslera- Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan- Berkan, Midtsjö- Barış Alper, Mertens, Kerem- Gomis 11'i ile maça başlayan Aslan'da ilk yarım saat Barış Alper çok etkiliydi ancak direğe takıldı. Toulouse, 41. dakikada Nicolaisen ile öne geçti.

SEFEROVİC DİREĞE TAKILDI
Devre bitmeden Mertens'in ortasında rakibin eline çarpan topa penaltı çalındı, Gomis ağları sarsarak skoru eşitledi. İkinci yarıda Kerem'in düşürülmesiyle yaydan kazanılan frikiği kullanan Mertens topu 90'a astı: 2-1. Sonradan oyuna giren Seferovic, direği geçemeyen ikinci isim oldu.

BURUK'TAN SERT TEPKİ!
Orta hakemliğini Burak Şeker'in yaptığı maçta G.Saray'ın yediği gol öncesi çalınan faul kararına teknik direktör Okan Buruk çok sinirlendi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hocam bu nasıl faul? Ne kininiz varmış Galatasaray'a! Yabancı hakem istemekte haksız değiliz. Bir hazırlık maçını bile yönetemiyorsunuz'' serzenişinde bulundu. Buruk, maç sonrası ise "Pozisyonda faul yoktu ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker hocadan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Bazen yanlışlarımız oluyor" dedi. Ayrıca geniş kadrolarıyla hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı.

İLK TERCİH BOEY!
BARIŞ ALPER YILMAZ: İlk 45 dakikada sahanın en iyisiydi. Sağ önde etkili bindirmeler yaptı, 2 pozisyonda kaleciyi ve direği geçemedi. MERTENS: Kendisinden beklenen skor katkısını yaptı. Penaltıyı kazandırdı, frikikte formasını taşıdığı Sneijder'i hatırlatan gol attı. SACHA BOEY: İkinci yarıda Leo Dubois'in yerine oyuna girdi ve performansıyla sağ bekte yine ilk tercih olacağını gösterdi.

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