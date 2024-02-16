Kulübem geniş değil

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Çok güzel bir maç oldu. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak daha fazla gol atabilirdik
. 18 dakika bir eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Finalde önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık."
AURİER'İN ADALESİNDE ZORLANMA!
"Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var. Aurier, Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son karşılaşmada arka adalesinde çekme oldu
. Yener İnce, ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı.
Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz."
KÖHN VE ZİYECH TRIBÜNDE
GALATASARAY'DA UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile sakat olan Hakim Ziyech maçı birlikte izledi.
Taraftar yağmur çamur demedi!
İSTANBUL'U etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dün yoğun bir şekilde sürdü. Buna rağmen Sparta Prag maçına büyük ilgi vardı. RAMS Park'taki mücadeleye 45 binden fazla kişi geldi.