Kulübem geniş değil

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından şunları söyledi: "Çok güzel bir maç oldu.. 18 dakika bir eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Finalde önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık.""Çok yoğun bir fikstürde gidiyoruz, en büyük sıkıntımız kalabalık bir kulübemiz yok. Hamle gücümüz savunmada azaldı. Önde daha çok hamle şansımız var.. Yener İnce, ikinci derece zorlanma olduğunu söyledi. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz.Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftara da teşekkür ederiz."GALATASARAY'DA UEFA listesine yazılmayan yeni transfer Derrick Köhn ile sakat olan Hakim Ziyech maçı birlikte izledi.İSTANBUL'U etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dün yoğun bir şekilde sürdü. Buna rağmen Sparta Prag maçına büyük ilgi vardı. RAMS Park'taki mücadeleye 45 binden fazla kişi geldi.