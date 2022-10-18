Kulübeye Alman hoca

Leipzig’de Nagelsmann’ın yardımcılığını yapan 39 yaşındaki Alman futbol adamının, Cimbom’a antrenman metotları konusunda destek vereceği öğrenildi
Sezona yıldız transferleriyle giren ancak yaşadığı puan kayıplarıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanına sürpriz bir atama yapıldı. Geçen hafta duran toplar konusunda uzman olan Sargon Duran'ı kadroya katan sarı-kırmızılılar bu kez de Alman antrenör Moritz Volz'la anlaşma sağladı. 39 yaşındaki Volz, Bundesliga ekibi Leipzig'de, şu anda BayernMünih'in teknik direktörü olanJulian Nagelsmann'ın yardımcılığınıyapmıştı.
'YENİ TEKNİK DİREKTÖR MÜ GELİYOR!'
Arsenal'de 4 yıl, RB Leipzig'de ise 2 yıl görev yapan genç Alman futbol adamı kısa sürede İstanbul'a gelecek. Volz'un,Galatasaray'a scoutingve antrenman metotlarıkonusunda destek vereceğiöğrenildi. Okan Buruk'un da genç antrenörü onayladığı bildirildi. Sezonun 10. haftasında kulübeye yapılan bu transfer sosyal medyada, "Galatasaray yönetimi,Buruk'un yerine Almanbir teknik direktör mü getirecek" söylentilerine neden oldu…