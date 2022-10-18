Kulübeye Alman hoca

Sezona yıldız transferleriyle giren ancak yaşadığı puan kayıplarıyla beklentilerin çok altında kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanına sürpriz bir atama yapıldı. Geçen hafta duran toplar konusunda uzman olan Sargon Duran'ı kadroya katan sarı-kırmızılılar bu kez de Alman antrenör Moritz Volz'la anlaşma sağladı. 39 yaşındaki Volz, Bundesliga ekibi Leipzig'de, şu andaArsenal'de 4 yıl, RB Leipzig'de ise 2 yıl görev yapan genç Alman futbol adamı kısa sürede İstanbul'a gelecek.Okan Buruk'un da genç antrenörü onayladığı bildirildi. Sezonun 10. haftasında kulübeye yapılan bu transfer sosyal medyada,söylentilerine neden oldu…